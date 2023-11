Countdown zur «Domi Fighters Racing Party 2023» läuft

Mit einer zünftigen Party möchte sich Dominique Aegerter bei Fans, Freunden und Sponsoren für die Unterstützung in der Superbike-WM 2023 bedanken. Der Event steigt am Samstag.

Am vergangenen Wochenende fand in Jerez das Saisonfinale der Superbike-WM 2023 statt, am Dienstag und Mittwoch folgte bereits der erste Wintertest statt. Für Dominique Aegerter endet seine Rookie-Saison aber erst mit der «Domi Fighters Racing Party», die er in diesem Jahr bereits zum 13. Mal veranstaltet.

Für den Schweizer selbstverständlich: Er ist mittendrin und wird mit Fans und Freunden feiern!

Der Event steigt am 4. November in den Campus Perspektiven bei Huttwil; ein kostenloser Shuttleservice vom Bahnhof ist eingerichtet. Ab 18 Uhr wird der Grill befeuert, ab 21 Uhr folgen verschiedene Live Acts und Musik von DJ Castle und Tom-s DJ. Fans und Unterstützer von Dominique Aegerter können sich im Fanshop mit Souvenirs eindecken.

Der Eintritt kostet CHF 10,00. Tickets sind hier erhältlich.

Informationen in Kürze:

Wann: Samstag, 4. November, ab 18 Uhr Grill & Chill, 21 Uhr Party bis 03:30



Wo: Campus Perspektiven bei Huttwil, Eventhalle Schwarzenbach, Dörfli 2, 4953 Schwarzenbach b. Huttwil



Wer: Domi Fighters, Friends & Family, Fans



Anreise: ÖPNV = Gratis Shuttleservice vom Bahnhof zum Campus, Auto = Parkplätze beim Campus vorhanden