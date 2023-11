Dominique Aegerter (Yamaha) stürzte beim Jerez-Test

Nachdem Dominique Aegerter beim Saisonfinale der Superbike-WM 2023 in Jerez zweimal auf dem Podest stand, war der Schweizer beim anschließenden Test deutlich langsamer als sein GRT Yamaha-Teamkollege Remy Gardner.

Am letzten Rennwochenende der Superbike-WM 2023 lieferte Dominique Aegerter seine beste Saisonleistung ab. Platz 18 im ersten Lauf war einem technischen Problem geschuldet, als Zweiter im Superpole-Race und auf Platz 3 im zweiten Rennen fuhr der 33-Jährige seine ersten Podestplätze in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ein.

Mit diesem Hochgefühl ging es für den Yamaha-Piloten am Dienstag beim ersten Wintertest weiter – wieder überzeugte der Rohrbacher als Dritter! Am zweiten und letzten Testtag lief es dagegen nicht so gut. Aegerter steigerte sich um 0,003 sec nur minimal, stürzte und beendete den Jerez-Test mit 1,6 sec Rückstand auf seinen GRT-Teamkollegen Remy Gardner lediglich als Neunter.

Klar ist aber auch: Ein Test ist ein Test und die Ergebnisse wenig aussagekräftig, da nur die Teams wissen, in welcher Konfiguration die jeweils beste Zeit gefahren wurde.

«Da die Strecke nach dem Regen sehr langsam trocknete, beschlossen wir, nur von 13 bis 17 Uhr auf die Strecke zu gehen. Dadurch haben wir einen halben Tag unserer Testtage eingespart», führte Aegerter zunächst aus. «Yamaha hat ein paar neue Teile gebracht, die wir ausprobieren konnten, und wir haben auch ein wenig mit der Kupplung gearbeitet. Es gab ein paar Dinge, die in eine gute Richtung gehen. Das Problem, präzisere Schlüsse zu ziehen, lag an den Reifen, denn mit dem X-Type hatten wir an diesem Wochenende mehr Grip. Trotzdem waren wir konstant schnell. Damit will ich sagen, dass wir die Pace aus dem zweiten Rennen immer fahren konnten.»

Ein Sturz in Kurve 1 in der letzten Stunde war nicht hilfreich. «Leider endete der Test nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, denn ich ging einmal in Kurve eins zu Boden und habe dann die Runde mit dem Qualifyer nicht hinbekommen», erklärte Domi seine geringe Steigerung. «Aber Glückwunsch an meinen Teamkollegen Remy Gardner, der am Ende eine starke Zeit fuhr. Er und seine Crew haben das Beste aus zwei Runs mit dem weichen Reifen herausgeholt. Sie haben es verstanden, das Motorrad perfekt darauf abzustimmen. Das kann für mich beim nächsten Mal nur gut sein.»