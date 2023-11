Axel Bassani (Kawasaki): «Zeit ist das Zauberwort»

Der zweitägige Superbike-Test in Jerez war für Axel Bassani der Anfang einer längeren Umstellungsphase auf die Kawasaki. Der Italiener hofft, eines Tages in die Fußstapfen seiner prominenten Vorgänger steigen zu können.

Mit Axel Bassani verpflichtete Kawasaki den besten Privatier der beiden vergangenen Jahre als Nachfolger für Superbike-Star Jonathan Rea. Niemand erwartet vom jungen Italiener, dass er vom ersten Tag auf Augenhöhe mit seinem erfahrenen Teamkollegen Alex Lowes fährt, geschweige denn auf dem Niveau des Rekordweltmeisters.

Der Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche war für den 24-Jährigen die erste Gelegenheit, die aktuelle ZX-10RR kennenzulernen. Auf seiner persönlich schnellsten Runde in 1:41,346 min war er 2,8 sec langsamer als die Testbestzeit und auch 0,8 sec langsamer als am Rennwochenende mit der Ducati. Der Unterschied zwischen der Kawasaki und der gewohnten V4R ist gigantisch.

«Es ist natürlich ganz anders als davor mit Ducati. Ich muss alles neu lernen, aber mit jeder Runde fühlte ich mich ein wenig besser auf der Kawasaki», erzählte der Italiener. «Die Kawasaki ist ein anderes Motorrad. Auf der Bremse und in der Beschleunigungsphase verhält es sich gänzlich unterschiedlich. Man benötigt Zeit, um sich an etwas Neues zu gewöhnen und es zu verstehen, aber das ist völlig normal. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, kann man pushen.»

Gravierend wirkt sich das unterschiedliche Motorenkonzept aus. In der Kawasaki verrichtet ein Reihenvierzylindermotor seinen Dienst, bei der Ducati ein V4.

«Es ist nicht einfach, sich an das andere Konzept zu gewöhnen – wie gesagt, es wird eine Weile dauern. Zeit ist das Zauberwort», schmunzelte Bassani. «Es waren die ersten beiden Testtage, wobei es nur ein Tag war, weil wir am Dienstag den Nachmittag und am Mittwoch den Vormittag ausließen. Wir versuchen, uns Schritt für Schritt zu verbessern. Wir müssen an der Wheelieneigung arbeiten und auch auf der Bremse. Mit diesen beiden Punkten müssen wir uns intensiv beschäftigen.»

Auf lange Sicht hofft Bassani, mit Kawasaki ähnlich erfolgreich wie die Superbike-Weltmeister Tom Sykes und Jonathan Rea zu sein. Das Umfeld im von Provec Racing organisierten Werksteam ist vorbildlich.

«Ich bin stolz, Teil dieses starken Teams zu sein», versicherte der Neuzugang. «Eines Tages hoffe ich, so erfolgreich wie Tom und Johnny zu sein – vielleicht nicht wie Johnny, das wäre anmaßend, aber 10 Prozent seines Erfolgs wäre schön.»