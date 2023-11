Bestzeit für Remy Gardner: «Rea hat mich überrascht»

Remy Gardner in Jerez

Remy Gardner (GRT Yamaha) war an beiden Tagen des Jerez-Tests der Superbike-WM der Schnellste. Für den Australier war es der letzte Test dieses Jahres. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jonathan Rea.

Yamaha-Pilot Remy Gardner war der dominierende Mann des Superbike-Tests auf dem Circuit de Jerez. An beiden Tagen konnte er jeweils die Bestzeit erzielen. «Es war ein positiver Test, unsere Pace war sehr gut. Am Ende der letzten Session haben wir zwei Qualifyer-Reifen aufgezogen und damit eine großartige Zeit geschafft. Es wäre aber noch mehr drin gewesen, da ich auf dieser Runde einige Fehler hatte. Aber ich bin sehr glücklich mit dem Tag.»

Mit seiner schnellsten Runde von 1:38,446 min war der Australier schneller als die Pole-Zeit am Rennwochenende von Álvaro Bautista (Ducati) und er verpasste den Pole-Rekord nur um 2/10 sec. Eigentlich sollte er damit zufrieden sein. «Es war keine perfekte Runde, aber sie war sicher nicht schlecht. Ich bin sehr happy damit.»

Was kann Gardner zu den neuen Teilen sagen, die Yamaha getestet hat? «Ehrlich gesagt, nicht viel», schmunzelte der Australier. «Ich bin der Fahrer, ich gebe mein Feedback, das ist es. Aber es sieht gut aus.»

Für Gardner war es der letzte Test in diesem Jahr, der 25-Jährige wird erst 2024 wieder auf seinem Bike sitzen. «Nächstes Jahr werden wir zuerst in Jerez testen und dann in Portimao. Wir hatten einen guten Test hier, das war ein großartiger Abschluss für die Saison.»

Sein neuer Yamaha-Kollege Jonathan Rea landete am zweiten Testtag mit 0,731 sec Rückstand auf Gardner auf dem dritten Platz in der Zeitenliste. Die Umstellung von der ZX-10RR auf die R1 fällt dem Nordiren leicht.

Was meint Gardner zum Yamaha-Debüt von Rea? «Johnny hat mich echt überrascht. Er ist jetzt schon sehr schnell auf dem für ihn neuen Bike. Das zeigt, welche Erfahrung er hat. Ich bin schon sehr gespannt, was er erreichen kann und wie er uns bei der Weiterentwicklung des Motorrads helfen kann. Zudem freue ich mich von ihm zu lernen. Es ist großartig, Johnny bei Yamaha zu haben.»