Offiziell: Petronas Honda setzt auf zwei SSP-Piloten

Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, steigt Tarran Mackenzie mit Petronas Honda in die Superbike-WM 2024 auf. Sein Teamkollege bleibt derselbe wie in diesem Jahr.

Die Teilnehmerliste für die Superbike-WM 2024 wird immer kompletter. Die Werksteams aller engagierten Hersteller stehen fest und auch einige Kundenteams haben ihre Fahrer die kommende Saison unter Vertrag genommen. Vor wenigen Minuten bestätigte Petronas Honda, was regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com bereits seit Dienstag wissen: Die beiden Supersport-Piloten Tarran Mackenzie und Adam Norrodin werden in die Top-Kategorie befördert und treten die Nachfolge von Hafizh Syahrin und Eric Granado an, die sich neue Teams suchen müssen.

Mackenzie hatte sich den Aufstieg durch den Überraschungssieg auf nasser Piste in Most verdient. Auch seine Loyalität, dass er sich nie über die fehlende Konkurrenzfähigkeit der CBR600RR beklagte, kam gut bei Honda an.



«In die Superbike-WM aufzusteigen war schon lange ein Traum von mir», verriet der 28-Jährige nichts Neues. «Ich habe viel Erfahrung in der BSB mit einem anderen Hersteller gesammelt. Es war gut, das Superbike bereits in Misano und Jerez zu testen. Außerdem habe ich zwei Tests mit HRC in Suzuka absolviert, um die CBR 1000RR-R besser zu verstehen, und bin das 8h in einem anderen Team gefahren. Es ist großartig, dass die Vereinbarung für die nächste Saison nun steht. Ich freue mich wirklich auf diese neue Herausforderung.»

Zur Erinnerung: Mackenzie gewann 2021 mit Yamaha die umkämpfte Britische Superbike Serie. Ein schwerer Test-Sturz bei der Vorbereitung auf die nächste Saison brachte einen Karriereknick mit sich.

Beim Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche konnte Mackenzie allerdings auch feststellen, dass er auch im kommenden Jahr geduldig sein muss. In 1:42,110 min war er das Schlusslicht der anwesenden Superbike-Piloten, fuhr damit aber Rundenzeiten wie seine Vorgänger am Rennwochenende.

Das Saisonhighlight von Adam Norrodin stammt ebenfalls aus Lauf 2 in Most, als der 25-Jährige den fünften Platz einfahren konnte. Mit Hauptsponsor Petronas war ein malaysischer Rennfahrer für Teamchefin Midori Moriwaki Pflicht.



«Für mich ist der Aufstieg in die Superbike-WM ein großer Schritt, aber es ist auch eine großartige Chance und etwas, das ich mir schon lange gewünscht habe», sagte Norrodin. «Petronas und mein Land zu vertreten, ist eine große Ehre. Ich werde härter trainieren als je zuvor, um mich auf ein Jahr vorzubereiten, von dem ich weiß, dass es hart sein wird.»

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Tarran Mackenzie, Adam Adam Norrodin (MY)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Fett = offiziell bestätigt