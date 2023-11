Álvaro Bautista in MotoGP: Was sein Teamchef erwartet 07.11.2023 - 09:30 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alvaro Bautista freut sich auf seinen MotoGP-Einsatz

Am kommenden Wochenende bestreitet Álvaro Bautista in Sepang einen Wildcard-Einsatz in der MotoGP. Der zweifache Superbike-Weltmeister will kein Statist sein, sagt sein Ducati-Teamchef.