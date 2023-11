Andrea Iannone für Go Eleven Ducati schon ein Gewinn

Das Ducati-Team Go Eleven gab Philipp Öttl für die Superbike-WM 2024 einen Korb und riskierte die Verpflichtung von Doping-Sünder Andrea Iannone. Der zweitägige Jerez-Test sorgte für eine riesige Erleichterung.

Die vierjährige Dopingsperre von Andrea Iannone endet erst am 16. Dezember 2023, zwei Monate vor Ablauf der Strafe darf ein gesperrter Fahrer aber ins Training zurückkehren. Diese Frist hielt der ehemalige MotoGP-Pilot ein, als er sich am 31. Oktober beim Jerez-Test auf die Ducati V4R von Go Eleven setzte.

Fraglich war, ob der 34-Jährige an seinen früheren Speed wieder anknüpfen kann. Knapp 2 sec büßte er am ersten Testtag ein. Für sein Team war das nebensächlich. «Ich denke, dass Andrea schon am ersten Tag in seinen 20 Runden bewiesen hat, dass er es noch drauf hat. Nicht so sehr wegen der Rundenzeit, die hat uns angesichts der Bedingungen nichts bedeutet, sondern um ihn auf der Strecke und in der Box zu sehen», sagte Teammanager Denis Sacchetti. «Es war schön, ihn mit einem Lächeln zu sehen und dass er Spaß hatte. Andrea schafft eine unglaubliche Atmosphäre in der Box. Er lacht, macht Witze und weiß, was er will und was er braucht. Jetzt ist es natürlich zu früh, um über die Leistung zu sprechen oder Vorhersagen zu treffen. Unser Ziel ist: Spaß haben!»

Als Fünfter mit 0,9 sec Rückstand am zweiten Tag erstaunte Iannone sein eigenes Team. «Das war eine starke Botschaft», hielt Sacchetti fest. «Sein Wunsch, Rennen zu fahren, ist riesig. Er hat alle, auch uns, sprachlos gemacht! Ich freue mich nicht über die Rundenzeit, sondern über seine Herangehensweise, seine Arbeitsweise und das Grinsen, als er vom Motorrad gestiegen ist. Dieses Lächeln zählt mehr als alle Daten, die uns ein Monitor zeigen kann!»

Für das italienische Team ist die Verpflichtung von Iannone mit viel Aufmerksamkeit verbunden. Durch dessen Teilnahme bei «Dancing Stars 2021», Auftritten in weiteren Fernsehshows und nicht zuletzt durch seine Beziehung mit der in Italien sehr bekannten Popsängerin Elodie war der 34-Jährige regelmäßig in den Medien zu sehen.