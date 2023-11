Neue Honda Fireblade: Endlich auf Pirelli entwickelt

Viele Probleme von Honda in der Superbike-WM wurden damit erklärt, dass die Entwicklung in Japan mit Reifen von Bridgestone durchgeführt wurde. Dies und vieles mehr wurde bei der neuen CBR1000RR-R geändert.

Dass Honda seine Superbike-Tests in Japan verstärkt mit Pirelli-Reifen durchführen würde, ließ Tetsuta Nagashima beim Aragón-Test Ende August durchblicken. Der Japaner ist offizielle HRC-Testfahrer und war in dieser Funktion auch mit der Entwicklung der neuen Fireblade betraut.

Am Montag und Dienstag nahm der 31-Jährige auf dem Circuit de Jerez die Grundeinstellungen für die Werksfahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge vor, die am Mittwoch und Donnerstag erstmals ihr neues Motorrad testen konnten. Leon Camier, dessen Tätigkeit als HRC-Teammanager nach diesem Test endet, sprach über die ersten Eindrücke der neuen CBR1000RR-R.

«Das Bike wurde auf jeden Fall mit Pirelli entwickelt, zumindest basiert es viel mehr auf Pirellis als bisher. Wenn wir uns die Änderungen anschauen, gehen sie in die Richtung, die wir uns gewünscht haben, aber das ist ein laufender Prozess», sagte der Engländer bei WorldSBK. «Aus der Sicht des Teams waren die vorgenommenen Anpassungen für den Rennsport die richtigen. Jetzt benötigen wir etwas Zeit, um zu verstehen, ob sie ausreichen und wie die nächsten Schritte aussehen müssen. Vom jetzigen Stand werden Änderungen vornehmen – wahrscheinlich nicht für den nächsten Test, da wir zu wenig Zeit haben werden – hoffentlich aber für Anfang nächsten Jahres. Dieser Test ist wichtig, um herauszufinden, was wir für den nächsten Test wollen und dann können wir eine Entscheidung über das Rennpaket für Australien treffen.»

Honda hat die Fireblade in praktisch allen Bereichen verändert, wir reden von einer kompletten Neuentwicklung. Nicht einmal die Erkenntnisse der Super-Concessions-Parts wurden verwendet.

«Sie sind in eine etwas andere Richtung gegangen, aber wir wissen es noch nicht, bis wir ein wenig Zeit haben, um mit der Geometrie und dem Set-up herumzuspielen. Wir benötigen etwas Zeit, um zu verstehen, ob das auch die richtige Richtung ist», gab Camier zu. «Das erste Gefühl mit dem Motorrad ist recht gut, auch wenn es Positives und Negatives gibt. Da es sich um den ersten Test handelt, ist es gut, dass die Fahrer die positiven Aspekte spüren. Die negativen Dinge sind die, an denen wir arbeiten müssen. Ein Set-up zu erarbeiten und alles an der richtigen Stellen zu platzieren, braucht Zeit. Auch beide Fahrer benötigen eine Weile, um das Motorrad auf ihren Stil und ihre Fahrweise abzustimmen. Die ersten Eindrücke sind positiv, also müssen wir diese zwei Tage überstehen, analysieren, wo wir stehen und wie wir weiter einen Schritt nach vorn machen können.»

Die Testzeiten vom Mittwoch (22. November):

1. MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38,681 min

2. SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39,484

3. MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1:39,524

4. SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1:39,811

5. SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39,865

6. SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,105

7. SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40,695

8. SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42,780

9. BSB Jason O’Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43,065

10. BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43,243

11. Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43,435

12. BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1:43,585

13. Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1:44,982

14. BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45,407

15. SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45,666