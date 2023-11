Zweiter Yamaha-Test für Johnny Rea: 0,6 sec schneller

Yamaha-Neuzugang Jonathan Rea hatte während seines zweiten Superbike-Wintertests in Jerez viel neues Material zu probieren und war auf drei R1 unterwegs. Er hat das Limit noch nicht gefunden, wird aber schneller.

Montag und Dienstag hatte das MotoGP-Testteam von Yamaha den Circuito de Jerez in Südspanien gemietet, deshalb durften keine Actionfotos gemacht werden.



HRC-Testpilot Tetsuta Nagashima fuhr während der beiden Tage die neue Honda Fireblade, am Mittwoch und Donnerstag bekommt der Japaner Verstärkung, wenn die beiden Werksfahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge ihr Debüt auf der Maschine geben.

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli hatte beim ersten Wintertest am 31. Oktober und 1. November gefehlt und kam erst jetzt zum Einsatz – erneut ohne seinen neuen Crew-Chief Tom O’Kane, der noch im GP-Fahrerlager unter Vertrag ist. Der Italiener fuhr mit 1:38,447 min die schnellste Runde und die fast identische Zeit wie Remy Gardner (GRT Yamaha) bei seiner Bestmarke zu Beginn des Monats (1:38,448 min). Erstaunlich: Der Italiener war auch schneller als die beiden MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow (Yamaha) und Stefan Bradl (Honda).

Locatellis neuer Teamkollege Jonathan Rea absolvierte diese Woche bereits seine Testtage Nummer 3 und 4 und drehte weitere 173 Runden auf der für ihn neuen R1. Mit 1:38,592 min war der Nordire fast 6/10 sec schneller als in seinem ersten Test. Angesichts des hohen Niveaus der Zeiten ist davon auszugehen, dass sie mit dem superweichen SCQ-Hinterreifen von Pirelli gefahren wurden.

«Der Test war positiv und ich habe es genossen, meine neue R1 zu fahren», urteilte Rea. «Wir hatten großartige Bedingungen, insbesondere am ersten Tag. Die Temperatur war wärmer als erwartet, ähnlich wie beim Rennen, und wir konnten viel Arbeit erledigen. Ich hatte drei Bikes, an denen ich verschiedene Optionen ausprobieren konnte, und jede Menge verschiedene Teile. Ich glaube, wir haben es nie geschafft, alles so zusammenzustellen, dass die perfekte Kombination zustande kam. Aber wir haben noch viel Zeit und die wichtigsten Testaufgaben erledigt.»

Der sechsfache Weltmeister weiter: «Es ist normal, dass wir einige Teile nicht gebrauchen können, andere werden für die Zukunft hingegen sehr interessant sein. Ich habe den Test mit einer 20-Runden-Rennsimulation abgeschlossen, die sehr positiv war. Je mehr Runden ich auf der R1 fahre, desto besser verstehe ich, wie sich das Motorrad unter bestimmten Bedingungen verhält und desto mehr Selbstvertrauen kann ich aufbauen. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich das Limit gefunden habe. Wie ich den letzten Teil der Bremsphase bewältige, muss ich noch verstehen. Aber ich fühle mich bereits konkurrenzfähig, also mache ich Schritt für Schritt. Wir sind viele Runden gefahren, rund 766 Kilometer.»

Die Werksteams von Honda und Kawasaki testen am Mittwoch und Donnerstag in Jerez, dann kommt für sie die Winterpause. Ende Januar geht das Testprogramm in Jerez und Portimao weiter, bevor Ende Februar ein weiterer Test und der Saisonauftakt in Australien anstehen.