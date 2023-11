Alex Lowes (Kawasaki): Schnellste Zeit auf Rennreifen

Am letzten Testtag in Jerez war Alex Lowes der schnellste der anwesenden Superbike-Piloten. Der Kawasaki-Pilot überrascht mit der Aussage, dass seine starke Zeit nicht mit einem Qualifyer-Reifen zustande kam.

Nach dem Abgang von Jonathan Rea liegt es im Kawasaki-Werksteam an Alex Lowes, die Richtung für Verbesserungen der ZX-10RR vorzugeben. Denn sein neuer Teamkollege Axel Bassani wird nach drei Jahren mit der Ducati V4R eine längere Gewöhnungsphase benötigen.

Da kein neues Motorrad kommt, geht es bei Kawasaki um Verbesserungen im Detail und um die Optimierung des Reihenvierzylinder-Motorrades an das für 2024 neue technische Reglement. Dafür absolvierte KRT mit seinem Fahrer-Duo zwei Tests in Jerez de la Frontera: Direkt nach dem Saisonfinale am 31. Oktober und 1. November sowie diese Woche am 22. und 23. November.

Am Donnerstag, dem letzten Testtag, sorgte Lowes in 1:38,763 min für die Bestzeit. Eine so respektable Runde ließ auf den Einsatz eines superweichen SCQ-Hinterreifens schließen, denn die schnellste Rennrunde drehte in Jerez Álvaro Bautista (Ducati) 2019 im Superpole-Race in 1:39,004 min. Dem war aber nicht so.

«Natürlich sind die Bedingungen im Winter in Jerez gut, aber ich bin meine beste Runde in Jerez auf Rennreifen gefahren und habe viele schnelle Runden gedreht», verriet der 33-Jährige. «Wir haben auch viele neue Teile ausprobiert, wofür ein Dankeschön an die Jungs und Kawasaki angebracht ist, dass sie neue Teile zum Testen mitgebracht haben.»

Zur Info: Jerez ist dafür bekannt, dass in den Wintermonaten bei kühleren Temperaturen schnellere Rundenzeiten als im, heißen Sommer gefahren werden. Bei Sonnenschein und mit um 20 Grad war es jedoch nicht sonderlich kalt.

«Ich war wirklich zufrieden mit dem letzten Testtag», ergänzte Lowes. «Es hat großen Spaß gemacht, das Motorrad zu fahren. Nach einem schwierigen Jahresende mit Verletzungen und der Tatsache, dass ich das Jahr nicht so beenden konnte, wie ich es wollte, war es schön, zum Abschluss einen guten Test zu haben. Das Ziel für Januar ist es, alle Teile zusammenzufügen, um das beste Paket für das nächste Jahr zu finden. Das war ein sehr, sehr positiver Test.»