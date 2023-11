Andrea Locatelli (Yamaha): Einer seiner besten Tests 23.11.2023 - 06:06 Von Kay Hettich

© Yamaha Action-Bilder waren am Montag und Dienstag nicht erlaubt

Für Andrea Locatelli war der Test am Montag und Dienstag dieser Woche in Jerez der erste und gleichzeitig letzte in diesem Jahr. Der Yamaha-Pilot zeigte sich mit der Vorbereitung auf die Superbike-WM 2024 sehr zufrieden.