Die neue Honda haute Iker Lecuona (23) von den Socken

Offenbar setzte sich Iker Lecuona beim Jerez-Test mit geringen Erwartungen auf die neue Honda CBR1000RR-R. Umso größer ist die Begeisterung des Spaniers von seinem Motorrad für die Superbike-WM 2024.

Ist Honda mit der neuen Fireblade endlich ein konkurrenzfähiges Motorrad für die Teilnahme an der Superbike-WM gelungen? Das vielversprechende Roll-Out der 2024er Triple-R in Jerez und die ersten Aussagen der Werkspiloten lassen das zumindest hoffen. Besonders angetan Iker Lecuona zeigte sich von der Neuentwicklung, das mit seinem Vorgänger kaum mehr etwas gemeinsam hat.



«Ich bin wirklich zufrieden mit dem Test und überrascht von dem Schritt, den sie mit dem neuen Motorrad in Japan gemacht haben», war der Spanier geradezu euphorisch. «Was die Elektronik, den Motor und das Chassis angeht, ist das Gefühl mit dem Motorrad ganz anders – und damit meine ich besser! Es gibt natürlich immer noch Bereiche, in denen wir ein wenig kämpfen, und andere, in denen wir mehr Verständnis brauchen, aber alles in allem bin ich im Moment sehr zufrieden.»

Lecuona ließ sich eine Rundenzeit von 1:39,671 min notieren und war damit gut 0,1 sec langsamer als sein Teamkollege Xavi Vierge. Damit war Lecuona mit dem neuen Motorrad aber bereits fast 0,1 sec schneller als in der Superpole am Rennwochenende. Zieht man ein Rennen zum Vergleich heran, war er sogar 1,4 sec schneller!



«Ich habe gemerkt, dass ich meinen Fahrstil ein wenig ändern muss, um mich auf das andere Gefühl einzustellen, aber selbst dann war es erstaunlich zu sehen, dass wir einige ausgezeichnete Rundenzeiten fahren konnten und der Reifenverschleiß im Vergleich zu früher weniger ein Problem darstellte», stellte der 23-Jährige erleichtert fest. «Es gibt noch viel zu entdecken und zu verstehen, auch weil sich die Bedingungen in den beiden Tagen stark verändert haben. Außerdem fühlte ich mich nach einer langen Reise und zwei anstrengenden Rennwochenenden am zweiten Tag etwas schlapp. Wir müssen also beim nächsten Test eine Menge neu bewerten.»

© Alvaro Rivero Axel Bassani © Alvaro Rivero Alex Lowes © Alvaro Rivero Honda CBR1000RR-R © Alvaro Rivero Xavier Vierge © Alvaro Rivero Iker Lecuona © Alvaro Rivero Axel Bassani © Alvaro Rivero Xavier Vierge © Alvaro Rivero Die neue Honda © Alvaro Rivero Iker Lecuona © Alvaro Rivero Tarran Mackenzie © Alvaro Rivero Alex Lowes © Alvaro Rivero Iker Lecuona © Alvaro Rivero Adam Norrodin © Alvaro Rivero Die neue Honda © Alvaro Rivero Alex Lowes © Alvaro Rivero Iker Lecuona © Alvaro Rivero Xavier Vierge © Alvaro Rivero Axel Bassani © Alvaro Rivero Alex Lowes © Alvaro Rivero Kawasaki ZX10-RR © Alvaro Rivero Iker Lecuona © Alvaro Rivero Xavier Vierge Zurück Weiter

Übrigens: Etwaige Zweifel hinsichtlich seines neuen Cheftechnikers Tom O’Kane waren bei Lecuona schnell verflogen.



«Auch da haben wir einen guten Start hingelegt und festgestellt, dass wir sowohl persönlich als auch beruflich viele Gemeinsamkeiten haben», zeigte sich der Honda-Pilot erleichtert. «Wenn es um die Arbeit geht, sind wir beide voll konzentriert. Aber wenn wir fertig sind, scherzen wir gemeinsam.»