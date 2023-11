Allmählich versteht Axel Bassani die Kawasaki ZX-10RR

Nach drei Jahren mit der Ducati V4R ist die Umstellung für die Superbike-WM 2024 auf die Kawasaki ZX-10RR für Axel Bassani kolossal. Der Italiener und Cheftechniker Marcel Duinker sind mit den Jerez-Tests zufrieden.

Vier Tage hat Axel Bassani mittlerweile mit und auf der ZX-10RR verbracht, immer in Jerez. Zwei unmittelbar nach dem Saisonfinale am 31. Oktober und 1. November sowie zwei weitere Tage am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche. Da sich die Konzepte der Ducati V4R, die der Italiener zwischen 2021 und 2023 durchaus erfolgreich pilotierte, und der Kawasaki massiv unterscheiden, benötigt die Umstellung mehr Zeit und Anstrengung, als es bei seinem Vorgänger Jonathan Rea beim Wechsel auf die Yamaha R1 der Fall ist, die wie die Kawasaki mit einem Reihenmotor ausgestattet ist.

Dass Bassani am letzten Testtag in diesem Jahr in 1:40,181 min dennoch minimal schneller war als im Superpole-Race am Rennwochenende, lässt darauf schließen, dass die etwas kühleren Bedingungen schnellere Rundenzeiten ermöglichten.



«Wir haben keinen SCQ-Reifen verwendet, also haben wir uns auf das Set-up des Motorrads und verschiedene Dinge konzentriert», betonte der 24-Jährige. «Ich bin glücklich und wir haben ein gutes Ergebnis erreicht. Wir haben verstanden, in welche Richtung wir in der Winterpause gehen müssen. Von Test zu Test fange ich an, mich auf dem Motorrad immer besser zu fühlen. Es ist nicht einfach, weil es ganz anders ist als mein vorheriges, aber allmählich fühle ich gut. Ich bin auch zufrieden mit dem Team und der Arbeit, die wir geleistet haben. Wir haben eine Menge Dinge ausprobiert.»

Bassani arbeitet mit Marcel Duinker als Crew-Chief, der mit Tom Sykes die Superbike-WM 2013 gewann und zuvor Alex Lowes betreute. Die bisherigen Ergebnisse stimmen den erfahrenen Niederländer zuversichtlich.



«Wir sind immer noch im Aufbau. Wir wissen, was Axel in den letzten Jahren geleistet hat, und bei diesem Test fühlte er sich immer wohler auf dem Motorrad. Am ersten Tag wollten wir das Motorrad etwas besser auf ihn abstimmen, und natürlich wollte er sich dem Motorrad etwas mehr nähern», erklärte Duinker. «Am zweiten Tag gingen wir in den Testmodus über, und der ganze Tag war für Testaufgaben reserviert. Sicherlich wird es noch ein wenig dauern, bis wir die richtige Abstimmung zwischen Motorrad und Fahrer gefunden haben. Wir haben alle Punkte abgehakt, die wir bei diesem Test verwenden wollten, und es war insgesamt sehr positiv. Axel ist sehr professionell und er ist wirklich bemüht, das Motorrad und sich selbst zu verbessern.»