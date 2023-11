Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Superbike-Fans

In vier Wochen ist Weihnachten und so mancher sucht noch nach einem Geschenk für seine Liebsten. Für einen Fan der Superbike-WM würde sich das offizielle Jahrbuch der Saison 2023 anbieten.

Auch wenn der Titelgewinn durch Ducati-Star Álvaro Bautista relativ deutlich ausfiel, so war die Superbike-WM 2023 dennoch reich an Höhepunkten. Man denke nur an die spektakulären Duelle des Spaniers und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) bei den Meetings in Portimão und Jerez oder die Sensationswechsel des Türken zu BMW und von Kawasaki-Rekordweltmeister Jonathan Rea zu Yamaha.

Dies und vieles mehr wird in die Geschichte der seriennahen Weltmeisterschaft einfließen und natürlich auch im traditionellen Jahrbuch Erwähnung finden. Letzteres ist ab 5. Dezember erhältlich und eignet sich daher gut als Weihnachtsgeschenk für einen Fan. Um sich ein Exemplar zu sichern, empfiehlt sich eine Vorbestellung.

Unverbindliche Preisempfehlung für das Werk mit hochwertigen Illustrationen und vielen Hintergründen beträgt 48 Euro. Im Vorverkauf ist es derzeit für 38,40 Euro erhältlich.