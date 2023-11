Rea und Toprak im Favoritencheck von Dani Pedrosa

Mit Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu wechseln zwei Top-Piloten der Superbike-WM 2024 das Team und auf ein anderes Motorrad. Wie alle Fans ist auch MotoGP-Legende Dani Pedrosa gespannt, wie das ausgeht.

Bereits zwei Jerez-Tests mit der Yamaha R1 absolvierte Jonathan Rea, das BMW-Debüt von Toprak Razgatlioglu wird dagegen erst am Montag kommender Woche in Portimão stattfinden. Anschließend wird der Türke zwei Tage in Jerez testen.

Aufmerksamer Beobachter der Superbike-WM ist auch Dani Pedrosa. Einerseits hat der Spanier als MotoGP-Testfahrer von KTM mehr freie Zeit, andererseits wimmelt es im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft mittlerweile von GP-Piloten, gegen die einst Pedrosa teils selbst kämpfte – nicht zuletzt der zweifache Ducati-Weltmeister Álvaro Bautista.

Pedrosa ist schon gespannt, wie die Kämpfe an der Spitze in der Superbike-WM 2024 verlaufen. «Ich hoffe, wir sehen mehr davon, so wie beim Finale in Jerez», sagte der 38-Jährige bei WorldSBK. «Bautista gegen Razgatlioglu, die in jeder Kurve um die erste Position kämpfen. Ich denke, das ist die Art von Rennen, die Fans anspricht, und es ist genau das, was wir alle sehen wollen. Ich sehe mir die Rennen immer gerne an, und es war immer eine fantastische Show.»

Mit der BMW M1000RR steht Razgatlioglu jedoch vor einer größeren Herausforderung als Rea auf der Yamaha. «Toprak bei BMW wird interessant sein; am Anfang könnte es für ihn schwierig werden, da es bei ihnen im Moment nicht so gut läuft», grübelte Pedrosa. «Am Anfang wird er sich wahrscheinlich etwas schwertun, aber er wird seinen Weg finden müssen, um den Unterschied auszumachen. Toprak ist immer wunderbar anzuschauen! Er fährt spektakulär und zeigt wirklich aggressive Manöver in den Kurven. Wir werden sehen, ob er mit der BMW genauso umgehen kann wie mit der Yamaha.»

Der Spanier glaubt, dass zu Saisonbeginn eher Rea seinen Landsmann herausfordern kann. «Es wird ein sehr interessanter Jahresbeginn für die Superbike-WM», freut sich Pedrosa auf die kommende Saison. «Besonders nachdem Jonny nach so vielen Siegen mit Kawasaki gewechselt hat. Ich denke, dass dieser Wechsel ihn motivieren wird, neu durchzustarten und zu versuchen, mit Bautista auf Augenhöhe zu fahren. Bislang war Toprak auf diesem Motorrad sehr stark, also hat jetzt Johnny wieder eine Chance, um die Meisterschaft zu kämpfen. Wir werden sehen, wie entschlossen er sich in diesem Winter auf den Kampf vorbereitet.»