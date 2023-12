FIM Awards: Gold für Bautista, Bulega und Buis

Für keinen der drei Weltmeister aus dem Superbike-Paddock waren die traditionellen FIM Awards in Liverpool ein Heimspiel. Im ungewohnten Anzug erhielten Álvaro Bautista, Nicolò Bulega und Jeffrey Buis ihre Goldmedaillen.

Am Samstagabend gaben sich im ACC Convention Centre in Liverpool die Stars der Motorrad-Szene die Klinke in die Hand. Die Weltmeister im Motocross und Speedway bis zu den Straßenserien MotoGP und Superbike-WM erhielten aus den Händen von Präsident Jorge Viegas im Rahmen der FIM-Awards-Gala ihre Medaillen.

Aus dem Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft stand Álvaro Bautista im Mittelpunkt, der in der Superbike-WM 2023 mit 27 Saisonsiegen einen schwer zu überbietenden Rekord aufstellte. Der Ducati-Pilot wurde zum zweiten Mal in Folge Weltmeister.

Ähnlich dominant war in der Supersport-Kategorie Markenkollege und Bautistas nächstjähriger Teamkollege Nicolò Bulega mit 16 Siegen. In der 300er-WM holte der Niederländer Jeffrey Buis seinen zweiten Titel nach 2020, die er beide mit dem Kawasaki-Team MTM einfuhr.

Alle drei Weltmeister kamen zum Anlass passend im Anzug auf die Bühne.