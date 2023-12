BMW justiert nach: Heute Test mit Toprak in Valencia

Weil bei den Tests in Portimão und Jerez das Wetter nicht mitspielte, weicht das Superbike-Team ROKiT BMW mit Neuzugang Toprak Razgatlioglu nach Valencia aus.

Eigentlich wollte BMW Neuzugang Toprak Razgatlioglu am Montag in Portimão testen lassen, wegen schlechter Wetterprognosen wurde das Debüt des Weltmeisters von 2021 auf der M1000RR aber auf Sonntag vorgezogen. Von idealen Bedingungen konnte man aber weder in Portugal noch beim sich unmittelbar anschließenden Test in Jerez am Dienstag und Mittwoch sprechen.

BMW wollte Razgatlioglu aber ermöglichen, vor der Winterpause mehr Kilometer mit dem bayerischen Superbike abzuspulen. Und da der Rückweg ins britische Guisborough ohnehin an Valencia vorbeiführte, legt man hier einen Zwischenstopp ein.

Am Morgen war aber auch die Strecke in Valencia feucht. Die Hoffnung besteht, dass sich die Bedingungen bessern und ein solider Testbetrieb möglich wird. Weil jedem Superbike-Piloten nur 10 Testtage mit seinem Einsatzmotorrad erlaubt sind, wägen die Teams genau ab, ob sie überhaupt, einen halben oder einen ganzen Tag opfern.