BMW-Test in Valencia: Razgatlioglu spürt Fortschritte

Mit dem spontanen Test in Valencia geht nun auch das Superbike-Team ROKiT BMW in die Winterpause. Neuzugang Toprak Razgatlioglu sieht ständige Fortschritte bei der Gewöhnung an die M1000RR.

Viel kam Toprak Razgatlioglu weder bei seinem ersten BMW-Test in Portimão noch unmittelbar danach in Jerez. Auf dem Rückweg von ROKiT BMW bot sich die Gelegenheit, einen weiteren Testtag in Valencia einzulegen. Optimales Wetter gab es auch dieses Mal nicht, aber der Weltmeister von 2021 konnte am Nachmittag einige Runden mit der M1000RR im Trockenen abspulen.

«Wir hatten in den vergangenen Tagen nicht wirklich Glück. Auch in Valencia fing es am Freitagmorgen an zu regnen und die Strecke war komplett nass. Aber die Strecke trocknete sehr schnell ab und wir konnten am Nachmittag wieder fahren», berichtete der 27-Jährige. «Wir haben uns vor allem bei den letzten drei Einsätzen stark verbessert, und die BMW M 1000 RR macht mir richtig Spaß. Mit der Motorbremse und der Elektronik haben wir große Fortschritte erzielt. Mit jeder Runde lerne ich das Motorrad weiter kennen. Aber jetzt ich kenne den Grip und die Reaktionen, und das macht mich sehr glücklich. Ich lerne immer noch, denn es ist ein ganz anderes Motorrad, aber wir haben einen sehr guten Job gemacht, besonders am letzten Tag.»

Razgatlioglu bleibt bei seiner Einschätzung, dass das aktuelle BMW-Paket bereits einwandfrei funktioniert. «Danke an alle Jungs, denn jeder arbeitet wirklich hart, um mir ein gutes Motorrad zu geben. Ich muss mich noch an das Motorrad gewöhnen, und die Jungs im Team lernen meinen Fahrstil, es ist also Teamarbeit», betonte der 39-fache Sieger. «Aber wir sind nicht weit weg, wir kommen voran, auch das Feedback ist jeden Tag besser geworden. Ich denke, dass wir nach Weihnachten und im neuen Jahr noch stärker zurückkommen werden, weil wir ständig Fortschritte machen.»

Die Hoffnung des BMW-Piloten hat einen stichhaltigen Grund. Parallel zu Razgatlioglu probierte Teamkollege Michael van der Mark einige Neuerungen aus, auch das Testteam war anwesend. «Es war wirklich gut für mich, endlich ein paar Runden zu fahren», sagte der Niederländer. «Am Ende arbeitete ich mit dem Testteam und dem Testmotorrad, an dem viele neue Teile für das nächste Jahr angebracht waren. Es war schön, ein paar längere Runs mit dem Motorrad zu machen, und ich denke, dass die Jungs jetzt genug Daten haben, um über den Winter zu arbeiten und alles für Ende Januar vorzubereiten.»