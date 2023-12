BMW-Teamchef ist überzeugt: «Unsere Zeit wird kommen»

2019 kehrte BMW werksseitig in die Superbike-WM zurück, mit Toprak Razgatlioglu wurde für 2024 und 2025 ein außergewöhnlicher Könner verpflichtet. Teamchef Shaun Muir ortet Verbesserungen an mehreren Stellen.

«Zunächst einmal willkommen an Toprak und alle neuen Mechaniker, die für 2024 zum Team gestoßen sind», sagte ROKiT-Teamchef Shaun Muir nach der BMW-Premiere des Türken am Sonntag und Montag in Portimao. «Das Feedback von Toprak war super, genau das, was wir uns erhofft hatten. Wir kennen seinen Fahrstil, haben ihn beobachtet, wissen, was wir tun müssen, um das Motorrad an ihn anzupassen, und haben die ersten Schritte in diese Richtung unternommen. Ich bin glücklich, dass der Test trotz der nicht idealen Bedingungen sehr nützlich war. Wir haben einige Punkte abgehakt, das war wichtig.»

Für Dienstag und Mittwoch hat das MotoGP-Testteam von KTM die Strecke in Jerez gemietet. BMW hat sich eingekauft, auf Vorgabe von KTM dürfen aber keinerlei Fotos gemacht oder Videos gedreht werden.



«Toprak braucht mehr Runden, um sich an das Motorrad zu gewöhnen, bevor wir überhaupt anfangen können Rundenzeiten zu vergleichen und an der Feinabstimmung zu arbeiten», erklärte Muir. «Die Jungs werden viel zu tun haben.»

Seit einigen Monaten ist das neu geschaffene Testteam von BMW im Einsatz, der frühere MotoGP-Pilot Bradley Smith sowie Endurance-Fahrer Kenny Foray haben Grundlagenarbeit geleistet. Es mussten einige Wochen überbrückt werden, denn der neue Edeltester Sylvain Guintoli darf erst ab dem 1. Januar für den deutschen Hersteller arbeiten. Bis dahin ist der Superbike-Weltmeister von 2014 seinem jetzigen Arbeitgeber Suzuki verpflichtet.

«Das Engagement von BMW stand nie in Frage», betonte Muir. «Es geht darum, uns erneut zu steigern. Wir müssen einen Schritt nach vorne machen und die Latte höher legen, wie es alle in der Meisterschaft tun. Egal was wir tun, die Gegner machen das Gleiche. Das Testteam von BMW wurde vor über einem Jahr auf den Weg beschlossen, aber solche Dinge passieren nicht über Nacht. Es braucht viel Zeit, um so etwas zu etablieren. Sie hatten bereits sehr produktive Tage auf der Rennstrecke, wir wissen, was sie leisten und sehen bereits den Nutzen. Wir eruieren im Test jetzt Teile, die wir nächsten Jahr fahren wollen und die bereits erprobt sind. Wir müssen nur noch das Endprodukt beurteilen. Die Leute im Testteam sind bereits seit einigen Jahren Teil der BMW-Familie. Ich kann nur erneut betonen, dass wir alles unternehmen, um den Druck aufrecht zu erhalten, vorwärtszukommen und mit den Gegnern mitzuhalten. Wir haben vier fantastische Fahrer, unsere Zeit wird kommen. Wir haben die nötigen Werkzeuge dafür.»