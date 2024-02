Sam Lowes (Ducati) gibt zu: «Muss noch viel lernen»

Nach vier Testtagen in Jerez und Portimão blickt Sam Lowes zuversichtlich auf seine Rookie-Saison in der Superbike-WM 2024. Der Marc VDS-Pilot muss seine Ducati V4R aber noch besser kennenlernen.

Als Supersport-Weltmeister von 2013 ist Sam Lowes genau genommen ein Rückkehrer in die seriennahe Weltmeisterschaft. Die letzten zehn Jahre hat der Engländer allerdings im MotoGP-Paddock verbracht, und ein Superbike fuhr er bisher lediglich als Training in der rennfreien Zeit. Eine Ducati V4R pilotierte er erstmals im November 2023 in Jerez, und dann erneut im Januar in Jerez und Portimão.

Beim letzten Test in Europa spulte der 33-Jährige 150 Runden ab, seine beste Zeit in 1:40,280 min fuhr er dem Vernehmen nach mit einem Qualifyer, ohne dabei aber das Limit auszuloten. Sein Rückstand von fast 1,1 sec (Platz 11) auf die Testbestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) ist daher nicht überzubewerten.



«Das war ein sehr interessanter Test für uns, da Portimão eine gänzlich andere Rennstrecke Strecke als Jerez ist. Ich bin zufrieden mit unseren Fortschritten, aber man will immer mehr», stellte Lowes fest. «Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass wir mit der geleisteten Arbeit zufrieden sein können. Ich muss dem Team danken, denn es hat unglaublich hart gearbeitet, um meinen Lernprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten.»

Der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes muss sich in kürzester Zeit nicht nur mit seinem Motorrad anfreunden, sondern auch an die Reifen von Pirelli gewöhnen, die einen komplett anderen Charakter als GP-Reifen haben.



«Ich muss noch viel lernen und besser verstehen, wie man ein Superbike am besten fährt», weiß der Ducati-Pilot. «Wie bei jedem Test haben wir Dinge gefunden, die positiv waren, und auch Dinge, die wir für den Moment links liegen lassen können. Es war eine anstrengende Zeit mit vier intensiven Testtagen in Jerez und Portimão. Ich freue mich jetzt auf eine Pause und dann werden wir uns voll auf die letzten Vorbereitungen in Australien konzentrieren, wo wir zum ersten Mal in der Superbike-Kategorie antreten werden.»

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24. Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Zeiten der MotoGP-Piloten, Dienstag (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Zeiten der MotoGP-Piloten, Montag (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder