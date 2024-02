Most: Künstliche Intelligenz als Streckenposten 11.02.2024 - 08:15 Von Kay Hettich

© autodrom-most.cz Most investiert für die Sicherheit der Superbike-Piloten

Seit 2021 ist das Autodrom Most in Tschechien im Kalender der Superbike-WM. In diesem Jahr werden die Rennen mit künstlicher Intelligenz überwacht.