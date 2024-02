SBK-WM 2024 in Assen und Most: Ticketverkauf läuft

Für Fans der Superbike-WM aus Deutschland sind die Meetings in Assen und Most eine gute Alternative zum weiterhin fehlenden Heimrennen von Philipp Öttl und Marcel Schrötter. Die Termine stehen, Tickets verfügbar.

Seit 2017 auf dem Lausitzring gastierte die Superbike-WM nicht mehr in Deutschland, die Rückkehr von Oschersleben scheiterte jedoch an den Einschränkungen der Behörden im Zuge der Coronapandemie. Der Versuch, für 2024 den Hockenheimring in den Kalender zurückzuholen, scheiterten ebenso.

Mit Assen und Most finden aber unmittelbar hinter der deutschen Grenze zwei attraktive Meetings statt. In den Niederlanden vom 19. bis 21. April, drei Monate später vom 19. bis 21. Juli in Tschechien. Tickets sind für beide Events bereits im Verkauf.

In Assen wird das Wochenendticket für 75 Euro angeboten und beinhaltet den freien Zugang zum Fahrerlager und freies Parken. Im Vergleich dazu ist das Ticket in Most teurer. Ohne Zugang zum Paddock werden für drei Tage zwar nur 68 Euro fällig, mit jedoch 120 Euro.

Die komplette Preisliste und weitere Informationen können auf der Website der Rennstrecken eingesehen werden.