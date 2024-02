Phillip Island: Wiedersehen mit Chris Vermeulen (41)

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 auf Phillip Island gibt es ein Wiedersehen mit Chris Vermeulen. Der frühere Top-Pilot hat beim TV-Team der australischen Serie angeheuert.

Australien brachte viele herausragende Rennfahrer in MotoGP und Superbike-WM hervor. Einer, der in beiden Lagern erfolgreich war, ist Chris Vermeulen. Gefördert von Barry Sheene gewann der Nachfahre niederländischer Einwanderer die Supersport-Weltmeisterschaft 2003 auf einer Ten-Kate-Honda und wurde im selben Team in der Superbike-WM 2004 und 2005 Vierter und Zweiter, ehe ihn Suzuki für die MotoGP-WM 2006 verpflichtete. Er gewann 2007 den Regen-GP in Le Mans und sorgte für den ersten Suzuki-MotoGP-Sieg in der Viertakt-Ära.

Wegen einer langwierigen Knieverletzung trat Vermeulen nach der Saison 2011 mit nur 28 Jahren vom Rennsport zurück. Vermeulen blieb dem Rennsport aber als TV-Kommentator und Podcaster verbunden. 2024 wird der mittlerweile 41-Jährige die australische Superbike-Serie ASBK kommentieren. In dieser Funktion wird er auch bei SBS Sport zu sehen und zu hören sein. Dieser Sender hat auch die australischen Senderechte für die Superbike-WM.

«Ich habe das Gefühl, nach Hause zu kommen, nachdem ich vor 25 Jahren meine Karriere in der ASBK-Meisterschaft begonnen habe», sagte Vermeulen. «Ich erinnere mich immer noch gerne an diese Zeit und ich habe so viel gelernt, als ich gegen Fahrer wie Steve Martin, Craig Connell, Andrew Pitt und Shawn Giles antrat. Als TV-Kommentator zurück in der ASBK zu sein, ist großartig. Ich weiß, dass wir eine großartige Saison vor uns haben.»

Der ASBK-Saisonauftakt findet vom 23. bis 25. Februar auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit statt, am selben Wochenende beginnt auch die Superbike-WM 2024. Ohne Zweifel wird Vermeulen die Gelegenheit nutzen, um bei seinen früheren Weggefährten vorbeizuschauen. Zum Beispiel Andrew Pitt findet er im Yamaha-Werksteam an der Seite von Jonathan Rea.