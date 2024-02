Überraschung: Chaz Davies wechselt ins MotoGP-Paddock

Nach der Saison 2021 hat Chaz Davies seine illustre Karriere in der Superbike-WM beendet. Seither fuhr der Waliser in der Endurance-WM und arbeitete als Riding-Coach, 2024 nimmt er eine neue Herausforderung an.

Fünfmal hat Chaz Davies die Superbike-WM in den Top-3 beendet, 32 Rennen gewonnen und 99 Podestplätze erobert. Champion wurde er 2011 in der Supersport-Klasse, jedoch nie bei den Superbikes, obwohl er auf Aprilia, BMW und vor allen Ducati siegreich war.

Seit Monaten gab es das Gerücht, Chaz Davies würde nach einigen Ausflügen in die Endurance-WM und seiner Tätigkeit als Riding-Coach für das Aruba-Team in diesem Jahr wieder mehr Rennen fahren – in der MotoE. Auf diesbezügliche Fragen antwortete der am 10. Februar 37-Jährige stets mit einem Grinsen und dem Spruch «ich habe noch nichts unterschrieben».



Jetzt ist es offiziell: Erstmals stellt das Aruba-Team in der Saison 2024 neben dem Ducati-Werksteam in der Superbike-WM (Bautista, Bulega) und dem Ein-Mann-Team in der Supersport-WM (Huertas) auch eine Mannschaft in der MotoE. Als Teamkollege bekommt Davies den Italiener Armando Pontone.



Der offizielle Teamname lautet Aruba Cloud MotoE Team.



«Zunächst möchte ich Stefano Cecconi und Aruba für das entgegengebrachte Vertrauen danken», sagte Davies anlässlich seiner Verpflichtung. «Unsere lange Beziehung hat sich auf viele verschiedene Arten entwickelt, zunächst auf der Strecke mit dem Superbike, dann in der Rolle des Fahrertrainers während der letzten zwei fantastischen Saisons. 2024 wird mein zehntes Jahr sein der Zusammenarbeit mit Aruba, die mich mit Stolz erfüllt. Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel, das es nur geben wird, weil ich bereits die Chance hatte, die Ducati V21L zu fahren. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, dieses innovative Bike zu fahren. Mit großer Begeisterung kehre ich auf die Rennstrecke zurück.»



Seit 2023 kommen in der MotoE-WM Einheitsmaschinen von Ducati zum Einsatz. Saisonbeginn ist am 21.–23. März in Portimao, der Kalender umfasst acht Austragungsorte und 16 Rennen. Alle Events finden im Rahmen der MotoGP statt.