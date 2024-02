Bradley Ray (Yamaha): Schulter okay, Test-Defizit

Nach drei Monaten saß Bradley Ray beim Portimão-Test wieder auf seiner Yamaha R1 von Motoxracing. Die Vorbereitung des Engländers auf die Superbike-WM 2024 fällt dürftig aus.

Die Wintertests zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2024 fanden mehr oder weniger ohne Bradley Ray statt. Der Engländer hatte zwar mit dem Öttl-Team GMT94 am Nachsaisontest am 31. Oktober/ 1. November in Jerez teilgenommen, das diente aber hauptsächlich dafür, um seine Fitness auf die Probe zu stellen – der Yamaha-Pilot hatte sich an der Schulter operieren lassen.

Erstmals wieder auf der R1 von Motoxracing saß der Lockenkopf am Montag in Portimão. «Seit November saß ich nicht mehr auf dem Motorrad, umso wichtiger war dieser Test. Der Winter war lang und wir haben ordentlich Rückstand auf die anderen. Das ist etwas bitter, aber wir werden schon in Schwung kommen», sagte Ray im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Körperlich fühle ich mich in einem guten Zustand. Wir haben viel mit der Elektronik gearbeitet, um für Australien mit der bestmöglichen Basisabstimmung vorbereitet zu sein.»

© GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Xavi Vierge © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Andrea Iannone © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Bulega und Bautista © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Philipp Öttl Zurück Weiter

Rundenzeiten und eine hübsche Platzierung in der Zeitenliste stand beim Test auf der anspruchsvollen Piste nicht auf der Agenda des 26-Jährigen: Platz 19 mit 1,7 sec Rückstand. «Wir haben ein paar Upgrades bekommen, unser Motorrad ist bis auf Kleinigkeiten praktisch identisch mit denen der anderen Yamaha-Piloten» , erklärte Ray. «Wie gesagt, haben wir uns intensiv mit der Elektronik beschäftigt, damit ich sie besser verstehe, und das ist auch der Bereich, in dem wir die größten Fortschritte erzielen können. Phillip Island ist eine neue Rennstrecke für mich, die zwei zusätzlichen Testtage dort kann ich gut gebrauchen. Aber ich freue mich riesig darauf und auch auf meine erste volle Superbike-Saison.»

Zur Erinnerung: Ray war 2023 in seiner Rookie-Saison nur für die Europa-Events eingeschrieben. Er verpasste den Saisonauftakt auf Phillip Island ebenso wie das Finale in Jerez, das nach der Absage von Argentinien in den Kalender nachrückte.

Am Montag und Dienstag vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island vom 23. bis 25. Februar findet auf der australischen Piste ein letzter Test statt, der von den Teams allerdings überwiegend für die Vorbereitung auf das Rennwochenende genutzt wird.

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24. Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Zeiten der MotoGP-Piloten, Dienstag (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Zeiten der MotoGP-Piloten, Montag (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder