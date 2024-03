Überraschung: Hafizh Syahrin fährt eine Barni Ducati

Nach zwei Jahren Superbike-WM im Petronas Honda-Team musste sich Hafizh Syahrin umorientieren. Der Malaysier organisierte sich eine Ducati V4R von Barni Racing und fordert damit Markus Reiterberger (BMW) heraus.

Der Wechsel vom GP-Paddock in die Superbike-Weltmeisterschaft entpuppte sich für Hafizh Syahrin als Reinfall. In zwei Saisons fuhr der 29-Jährige nur 21 Punkte ein, sein bestes Finish waren zwölfte Plätze in Most und Phillip Island 2022. Dass es nicht für mehr gereicht hat, lag aber nicht am Fahrkönnen des Malaysiers, sondern an der nicht konkurrenzfähigen Honda CBR1000RR-R im Petronas-Team der Japanerin Midori Moriwaki.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung wurde Syahrin in der Asian Road Racing Championship (ARRC) fündig und unterschrieb beim Team JDT Racing. Die aufstrebende Rennserie findet an sechs Events in Thailand, China, Japan, Indonesien und Malaysia statt und hat zunehmend Anziehungskraft auf internationale Piloten. Aktueller Champion ist Markus Reiterberger, der seinen Titel mit BMW verteidigen wird.

JDT Racing hat große Ambitionen und hat sich Know-how aus der Weltmeisterschaft eingekauft. Die Ducati V4R wird von Barni Racing aufgebaut, das auch zwei Techniker ins malaysische ARRC-Team entsendet.

«Wir fühlen uns geehrt, dass man an uns herangetreten ist, um dieses Team zu unterstützen», sagte Barni-Boss Marco Barnabo. «Ich glaube, dass dies das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit Ducati ist, und es erfüllt uns mit Stolz, als zuverlässiges und kompetentes Team auf internationaler Ebene anerkannt zu werden. Nachdem wir das Motorrad vorbereitet haben, werden unsere Techniker das JDT-Team auch auf der Rennstrecke begleiten. Ich wünsche Syahrin und dem gesamten Team viel Glück für den Start der Saison.»

Übrigens: Teambesitzer ist Tunku Ismail, Regent und Kronprinz von Johor, der auch einen Fußballverein in seinem Portfolio hat. Auch der Vater des 39-Jährigen ist begeistert vom Motorradsport.