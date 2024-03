Domi Aegerter: Gesünder, fitter, mehr Yamaha-Tests

Vor dem Europaauftakt der Superbike-WM 2024 wird auf dem Circuit de Catalunya getestet. Für Dominique Aegerter wird es auch eine Prüfung seiner Fitness sein, denn den Yamaha-Piloten erwartet ein straffes Arbeitsprogramm.

Beim Saisonauftakt auf Phillip Island haben Superbike-Fans einen Eindruck der diesjährigen Kräfteverhältnisse bekommen, die Bedingungen auf der malerischen australischen Rennstrecke erlauben jedoch noch keine Vorhersagen für die gesamte Saison. Erst nach zwei bis drei Events in Europa werden sich die diesjährigen Favoriten herauskristallisieren.

Beim Barcelona-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche haben die Piloten die Gelegenheit, sich auf das Rennwochenende am 23./24. März vorzubereiten. Manche werden nach Bestätigung bisheriger Erkenntnisse suchen, andere werden sich mit Grundlagen und mit Tests beschäftigen.

Und für Dominique Aegerter wird der Test erlauben, seine Gesundheit auf den Prüfstein zu stellen. Denn der Schweizer hatte sich im Januar eine Virusinfektion eingehandelt, weshalb er sein Training reduzieren musste und die Tests in Jerez und Portimão verpasste. Dennoch glänzte der 33-Jährige in Australien mit den Plätzen 6, 7 und 10.

«Während der zweieinhalbwöchigen Pause konnte ich mich weiter von der Virusinfektion erholen. Ich bin schon etwas früher nach Barcelona gekommen, um mit meiner Motocross- und Supermoto-Maschine in der Gegend zu trainieren, was sehr gut war», berichtete Aegerter. «Die Wettervorhersage ist großartig für die nächsten Tage. Es wartet allerdings ein straffes Programm auf mich, denn es gibt viele Dinge zu testen, wofür wir in Australien keine Zeit hatten, und ich denke, Yamaha wird weitere neue Teile bringen. Abgesehen davon ist dieser Test die perfekte Vorbereitung auf das Rennwochenende hier in einer Woche, ich freue mich schon darauf!»

Der Circuit de Catalunya Barcelona ist an beiden Tagen von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Sonnenuntergang ist um 19 Uhr.