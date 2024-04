SBK-WM in Assen: Nur Rea und Bautista sind Rennsieger 15.04.2024 - 07:17 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Vor einem Jahr erreichte Jonathan Rea mit Kawasaki zwei zweite Plätze – Alvaro Bautista räumte drei Siege ab

Mit dem Meeting in Assen geht die Superbike-WM 2024 am kommenden Wochenende nach vier Wochen Unterbrechung endlich weiter. Was man über die ikonische Rennstrecke in den Niederlanden wissen sollte.