Danilo Petrucci (Ducati): Härtetest vor SBK-Test?

Der beim Motocross-Training schwer gestürzte und verletzte Danilo Petrucci möchte schnellstmöglich auf seine Ducati V4R zurückkehren. Bereits in dieser Woche könnte sich der Superbike-Star einem Härtetest unterziehen.

Vor dem Meeting in Assen brach sich Danilo Petrucci am 11. April bei einem Motocross-Unfall in Cingoli das Schlüsselbein und Schulterblatt rechts, dazu den Kiefer zweifach mit dem Verlust einiger Zähne. Beim Superbike-Wochenende in Assen wurde der 33-Jährige deshalb von Nicholas Spinelli ersetzt, der im ersten Lauf auf feuchter Piste sensationell den Sieg einfahren konnte.

Aber Petrucci will schnellstmöglich wieder selbst sein Barni-Ducati pilotieren und spekulierte nach erfolgreichen Operationen auf eine Rückkehr beim Superbike-Test in Misano Ende Mai. Nun brachen unsere italienischen Kollegen von GPOne in Erfahrung, dass die Rückkehr auf die V4R bereits ein paar Tage früher erfolgen könnte.

Petrucci äußerte am Wochenende die Möglichkeit, das Meeting der italienischen Superbike-Serie CIV in Vallelunga (25./26. Mai) als Test zu nutzen. Barni Racing wäre mit Michele Pirro ohnehin vor Ort und Petrucci könnte so ohne zusätzlichen Aufwand in den Trainings am Donnerstag seine Fitness einem Härtetest unterziehen. Bei positivem Ausgang würde das Ducati-Kundenteam dann auch die Fahrt zum Misano-Test am 30./31. Mai auf sich nehmen.