Michael Rinaldi und Motocorsa: Wie es zur Krise kam 03.05.2024 - 11:27 Von Kay Hettich

© Motocorsa Michael Rinaldi und das Motocorsa-Team harmonieren nicht

Die Stimmung im Team Motocorsa war nach dem Meeting in Assen frostig. Michael Rinaldi erklärt, warum er in der Superbike-WM 2024 so strauchelt, obwohl er weiterhin eine konkurrenzfähige Ducati V4R fährt.