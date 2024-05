Freude bei SBK-WM-Fans: Assen bis 2031 im Kalender

Assen gehört bei Fans, Fahrern und Teams in der Superbike-WM zu den beliebtesten Austragungsorten. Zwei Wochen nach den Rennen auf dem TT Circuit wurde die Vertragsverlängerung bis 2031 bekanntgegeben.

Seit 1992 finden in Assen Rennen zur Superbike-WM statt, die Veranstaltung Mitte April 2024 zog über drei Tage knapp 57.000 zahlende Besucher an. Während des Rennwochenendes haben sich Promoter Dorna und die Verantwortlichen des TT Circuits auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2031 geeinigt. In den kommenden sieben Jahren werden wir nicht nur die Superbikes in der «Kathedrale der Geschwindigkeit» erleben, der MotoGP-Vertrag wurde für den gleichen Zeitraum verlängert.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Gardner © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Rea, Lowes, Gardner © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Gardner und Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Gardner © Gold & Goose Bautista vor Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Gardner © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

«Wir sind stolz darauf, den TT Circuit Assen als festen Austragungsort im SBK-WM-Kalender bis 2031 bekanntgeben zu können», teilte SBK Executive Director Gregorio Lavilla mit. «Der TT Circuit mit seiner reichen Geschichte und seinen spannenden Rennen bleibt ein wesentlicher Teil des SBK-Erbes. Wir freuen uns darauf, dort weiterhin herausragende Rennerlebnisse zu bieten.»

Arjan Bos, der Vorsitzende des TT Circuits, ergänzte: «Die Superbike-WM ist ein wichtiger Bestandteil unseres Kalenders. Durch die ständige Interaktion mit den Fans, ob jung oder alt, können wir unsere Fangemeinde für den Motorsport im Allgemeinen weiter ausbauen. Die Superbike-WM erhält immer viel Anerkennung von den Fahrern und der Öffentlichkeit. Wir sind sehr stolz darauf, weiterhin Schauplatz dieser Großveranstaltung zu sein.»