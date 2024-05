Danilo Petrucci: «Zwölf Fahrer mit Top-3-Potenzial» 11.05.2024 - 16:24 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Danilo Petrucci

Das Superbike-Meeting in Assen verfolgte Danilo Petrucci nur aus der Ferne. Die Rennen bestätigten den Barni Ducati-Piloten in seiner Meinung, dass die Konkurrenz in diesem Jahr so stark wie nie ist.