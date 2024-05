Motocorsa Ducati und Rinaldi: Die Chemie stimmt nicht

Statt mit Motocorsa Ducati in den Top-5 zu kämpfen, verpasste Michael Rinaldi in vier der bisher neun Rennen der Superbike-WM 2024 sogar die Punkteränge. Es gibt viele Baustellen, problematisch ist das Miteinander.

So hatten sich das Michael Rinaldi und auch Motocorsa nicht vorgestellt: Beide waren noch in der vergangenen Saison gewohnt, nahe der Podestplätze in den Top-5 zu kämpfen – das Ducati-Team mit Axel Bassani und Rinaldi bei Aruba.it Ducati. Doch in der neuen Konstellation ist ein sechster Platz beim Saisonauftakt auf Phillip Island (Lauf 2) das beste Finish. Zwei Ausfälle und Platzierungen außerhalb der Punkteränge lassen den 28-Jährigen mit nur 21 Punkten auf Position 17 der Gesamtwertung rangieren. Ein Desaster.

Rinaldi beklagt technische Probleme, doch die Hauptursache ist offenbar, dass die Parteien nur noch schwer ins Gespräch kommen.



«Wir hatten zu Beginn der Saison und während der Vorsaisontests zu viele technische Probleme. Das zerstörte die Chemie, die man für die vorderen Plätze braucht. Die Situation im Team ist angespannt», verriet der Italiener. «Wir werden sehen, ob wir uns aus dieser Situation befreien können. Es ist ein wirklich harter Moment und schwierig, sich einer solchen Situation zu stellen, besonders wenn man bessere Ergebnisse gewohnt ist. Die ausbleibenden Ergebnisse, die technischen Probleme, die wir haben, die Motorprobleme in drei Rennen haben die Situation im Team nicht verbessert. Die einzige Lösung ist, keine Probleme mehr mit dem Motorrad und dem Team zu haben, bei null anzufangen und einige Rennen auf meinem Niveau zu fahren.»

Rinaldi wirkt resigniert, zumal eine schlechte Saison 2024 auch seine weitere Zukunft in der Superbike-WM infrage stellt.



«In dieser Meisterschaft ist es schon schwierig, gute Ergebnisse zu erzielen, wenn alles in Ordnung ist, geschweige denn, wenn man Probleme hat», stöhnte Rinaldi. «Ich kann mich nicht weiter dazu äußern, weil wir das innerhalb des Teams regeln müssen und möchte keine Details nennen. Die Situation ist aber nicht einfach. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, wie immer. Wir haben viele Probleme und sehen das Licht am Ende des Tunnels nicht.»