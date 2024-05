Andrea Locatelli (Yamaha): «Cremona wird Spaß machen»

Nachdem die Frauen-WM vergangene Woche den Anfang gemacht hat, legen am Donnerstag und Freitag dieser Woche Piloten der Superbike-WM 2024 nach. Andrea Locatelli glaubt, dass der Cremona Circuit zur Yamaha R1 passt.

Am 16. und 17. Mai wurden den Teilnehmerinnen der neuen Women’s Circuit Racing World Championship die Einheitsmotorräder, die Yamaha R7, ausgehändigt und anschließend getestet. Zuvor hatten Superbike-Ass Andrea Locatelli vom Pata Prometeon-Werksteam und Yamaha-Testfahrer Nicolò Canepa auf dem Cremona Circuit eine Abstimmung für die Yamaha R7 ausgetüftelt.

In dieser Woche wird Locatelli sein gewohntes Superbike in Cremona testen. Das Werksteam von Yamaha hatte sich relativ spät zur Teilnahme entschlossen und wird nur an einem Tag auf die Strecke gehen. Das Meeting auf der neuen Piste im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft findet zwar erst im September statt, dennoch kommt dem Test eine große Bedeutung zu.

«Der Test ist wichtig, denn seit Assen sind wir eine lange Zeit nicht mehr unser Einsatzmotorrad gefahren. Umso wichtiger ist es, ein paar Runden zu fahren», betonte der 28-Jährige, der sich auf das Debüt mit der R1 in Cremona freut. «Momentan haben wir davon keine Vorstellung, aber wie immer werden wir gewissenhaft arbeiten. Wir werden einen Tag in Cremona testen und wie immer seriös arbeiten. Wir werden sehen, wie es läuft. Generell denke ich, dass Cremona eine gute Strecke für uns ist. Es gibt schnelle Kurven und viele Richtungswechsel – wir werden Spaß haben.»