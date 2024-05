SBK-Test in Misano: Nur Bonovo action BMW wird fehlen 20.05.2024 - 17:10 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Misano erwartet die Superbike-WM zum Test und anschließend zum Rennwochenende

Nach dem Cremona-Test in dieser Woche findet am Ende Mai in Misano ein noch größerer Test statt. Von den Teams der Superbike-WM 2024 hat sich nur das BMW-Team Bonovo action nicht angemeldet.