Toprak Razgatlioglu (BMW): «In Misano immer stark»

Mit überragenden Rundenzeiten beim Misano-Test machte sich Toprak Razgatlioglu für das bevorstehende Rennwochenende in Italien zum Favoriten. Der BMW-Pilot hat sich längst größere Ziele für die Superbike-WM 2024 gesetzt.

Zwei Rennen hat Toprak Razgatlioglu bereits in Misano gewonnen, beide mit Yamaha in den Saisons 2021 und 2022. Beim Superbike-Test am 30. und 31. Mai untermauerte der 27-Jährige mit Rundenzeiten unter dem Rekord, dass er mit der BMW M1000RR auch in der Superbike-WM 2024 zu den Sieganwärtern zählen wird – in 1:32,535 min war der Türke 0,482 sec schneller als die Bestmarke von Álvaro Bautista (Ducati) in der Superpole im vergangenen Jahr.

«Es schaut so aus, als wäre ich für die Rennen gerüstet», meinte der Weltmeister von 2021. «Alle bei uns sind glücklich und geben ihr Bestes. Unser Motorrad funktioniert gut, auch wenn ich im letzten Sektor noch ein paar Schwierigkeiten habe. Ich mag die Strecke in Misano sehr, normalerweise sind wir hier immer stark. Vielleicht bin ich mit der BMW hier stark? Das werden wir an diesem Wochenende sehen.»

Gewiss: Mit einer schnellen Runden gewinnt man kein Rennen, zumal es auf dem Misano World Circuit auf der Renndistanz entscheidend ist, mit den Reifen schonend umzugehen. Die Konkurrenz wird stark sein.

«Wir haben in diesem Jahr viele Positionskämpfe – und zwar nicht nur mit Bautista, sondern auch mit anderen schnellen Fahrern. Wir kämpfen alle gegeneinander, was gut ist», findet der BMW-Pilot. «Iannone, Bulega, Bautista, diese Fahrer sind alle sehr stark. Auch Petrux. Außerdem ist Alex Lowes sehr stark, ebenso wie sein Bruder Sam. All diese Jungs sind stark in die Saison gestartet.»

Nach den bisher drei Meetings hat sich Razgatlioglu größere Ziele für 2024 gesetzt. Umso hartnäckiger wird für Siege in Misano kämpfen.

«Es sieht so aus, als ob es möglich ist, die Meisterschaft zu gewinnen», sagte Toprak selbstbewusst. «Vor der Saison habe ich gesagt, dass wir vielleicht ein paar Podiumsplätze und Siege einfahren können. Aber jetzt hat sich meine Mentalität komplett geändert. Ich konzentriere mich darauf, die Meisterschaft zu gewinnen – warum auch nicht? Es ist mein erstes Jahr mit BMW. Mit diesem Motorrad sind wir vielleicht noch nicht zu 100 Prozent bereit, aber wir arbeiten Schritt für Schritt und werden an jedem Rennwochenende stärker.»