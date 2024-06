Toprak beklagt Pause, van der Mark seinen Hintern

Acht Wochen Pause zwischen den Superbike-WM-Events in Assen und Misano werden von Fahrern, Teams und Fans gleichermaßen als unangenehm empfunden. Toprak Razgatlioglu appelliert an Promoter Dorna.

Der Kalender der Superbike-WM 2024 ist so auseinandergerissen, dass zwischen den ersten fünf Events jeweils mehrere Wochen Pause liegen – zwischen Assen und der nächsten Veranstaltung in Misano Mitte Juni sind es acht.

In dieser Zeitspanne fanden zweitägige Tests in Cremona und Misano statt, für Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu sind diese aber kein Rennersatz. «Die Pausen sind zu lang», brachte es der 27-Jährige auf den Punkt. «Bitte, Dorna, ändert das für nächstes Jahr. Während eines Rennwochenendes kommen wir in Fahrt, anschließend ist eine große Pause. Und es sind viele große Pausen – zu viele. Nach Misano ist wieder ein Monat Pause, danach wird es deutlich besser. Wenn die Rennen Schlag auf Schlag sind, dann ist das viel besser. Das ist mein Beruf und ich will mich auf meinen Beruf fokussieren. Deshalb brauche ich nach einem Rennen gleich das nächste. Pausen zerstören diesen Fluss.»

«Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich den Test in Misano hatte», ergänzte der BMW-Star aus der Türkei, der an beiden Tagen Bestzeit fuhr. «Jetzt habe ich aber nur noch einen Testtag übrig, den werde ich in Cremona absolvieren. Würde ich dieses Jahr nichts gewinnen, hätte ich viele Testtage – ich bevorzuge Siege.»

«Ich war nach der langen Pause so müde nach dem Test, das war wie während der Wintertests», schmunzelte ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark. «Da spürst du auch gleich den Nacken. Und der Hintern tut mir weh.»