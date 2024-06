Danilo Petrucci: Schmerzen – Misano schon gelaufen?

Es war absehbar, dass Danilo Petrucci beim Superbike-Meeting in Misano nicht in Bestform sein würde. Der Ducati-Pilot klagte am Freitagabend über Schmerzen und ist unsicher, ob er das Wochenende durchstehen wird.

Am 11. April war Danilo Petrucci beim Motocross-Training gestürzt und brach sich rechts das Schlüsselbein und Schulterblatt. Beim Misano-Test Ende Mai kehrte der Italiener zurück auf seine Ducati V4R, klagte aber über Schmerzen.

Zwei weitere Wochen später hoffte der 33-Jährige, dass sich die Situation verbessert hat und er sein Heimrennen in Misano überstehen würde – es sieht nicht danach aus. Im zweiten Training fuhr nur der bei Halbzeit gestürzte Toprak Razgatlioglu (BMW) weniger Runden.



«Ich bin froh, hier in Misano zu sein. Allerdings glaubte ich, dass es besser laufen und ich weniger Schmerzen haben würde. Im ersten Training war es zunächst auch so, aber mit jeder Runde wurden der Schmerz größer, hauptsächlich beim Bremsen», stöhnte Petrux im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das macht einen fertig, ich bin völlig ausgelaugt. Mit dem Motorrad habe ich ein gutes Gefühl, sonderlich sicher fühle ich mich aber nicht. Es stimmt alles, aber in jeder Kurve tut etwas weh und mein Körper sendet mir ständig Warnsignale; das verkrampft dich.»

Fraglich, ob sich Petrucci über Nacht so weit erholen kann, dass er das restliche Wochenende durchsteht. Auch für sein Team Barni Racing ist Misano das Heimrennen. Bis zum Qualifying könnte Teamchef Marco Barnabo einen Ersatzpiloten aufbieten.



«Es ist der erste Tag, wir müssen abwarten. Ob ich die Rennen durchstehe, weiß ich noch nicht. Probieren werde ich es», betonte der frühere MotoGP-Pilot. «Das Problem beim Fahren ist die operierte Schulter. Das lässt sich nicht so leicht abschütteln und ständig Schmerzen spüren, hatte ich in der Intensität lange nicht mehr. Es ist nicht gerade fantastisch. Gestern und auch am Morgen fühlte ich mich super. Die Schmerzen kommen mit der Zeit, je mehr die Belastung zunimmt. Ich warte ab. Wenn ich Samstag aufwache und fühle mich nicht gut, kann ich immer noch zurückziehen. Wenn es okay ist, werde ich die Superpole fahren und es im ersten Rennen probieren.»

Die Frage muss erlaubt sein: War es eine kluge Entscheidung, so schnell auf das Motorrad zurückzukehren?



«Ich fuhr gerade drei Tage in Mandalika und hatte nicht ansatzweise solche Probleme. Das war aber ein Straßenmotorrad mit weniger Leistung und man bremst nicht so aggressiv», erklärte Petrucci. «Misano ist für mich mehr ein Test für Donington. Erst, wenn man sein Einsatzmotorrad fährt, findet man die Wahrheit heraus. Deshalb ist es für uns wichtig, es hier auszuprobieren.»