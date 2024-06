Toprak Razgatlioglu: «Froh, dass ich gestürzt bin»

BMW-Held Toprak Razgatlioglu beendete den Freitag der Superbike-WM in Misano auf Platz 1. Obwohl er im zweiten freien Training einen Abflug hatte und daraus resultierend viel Zeit auf der Strecke verlor.

Im FP1 am Freitagvormittag sorgte Toprak Razgatlioglu mit 1:33,448 min für die überragende Bestzeit, der Türke aus dem BMW-Werksteam fuhr über eine halbe Sekunde schneller als der zweitplatzierte Alex Lowes (Kawasaki).

Das zweite 45-minütige freie Training war für Toprak bereits nach der Hälfte beendet, als er in Kurve 16 einen seiner sehr seltenen Ausrutscher hatte. In der kombinierten Zeitenliste blieb der Mann mit der Startnummer 54 trotzdem vorne – wenn auch nur um 0,063 sec gegenüber Rookie Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam.

«Das war ein dummer Sturz», erzählte Razgatlioglu in Misano in kleiner Journalistenrunde. «Das Hinterrad stieg beim Bremsen in die Luft, dann wackelte das Motorrad etwas, als der Reifen wieder auf dem Asphalt aufsetzte. Ich wollte einlenken, weil ich gerade angefangen hatte schnelle Runden zu drehen. Meine Linie war dann zu weit und ich spürte den ersten Vorderradrutscher nicht, dann legte es mich gleich hin. Ich wollte es noch retten, entschied mich aber das Motorrad loszulassen und nach außen zu rutschen. Es ist gut, dass ich gestürzt bin. Ich habe sehr stark begonnen, alles lief gut. Dann ist es manchmal hilfreich, wenn man stürzt. Ich werde mich besinnen und für die Rennen stärker zurückkommen. Den Rest des FP2 habe ich mir dann an der Box angeschaut. Mein Gefühl ist gut, alles ist gut – wir sind bereit für die Rennen.»

«Mein Motorrad dieses Jahr ist stärker, ich fühle die Leistung», spielte der langjährige Yamaha-Pilot auf die größte Schwäche seiner letztjährigen Maschine an. «Mein Traum ist, dass ich im Qualifying 1:31 min fahre, dafür ist es aber wahrscheinlich zu warm. Ich erwarte eine niedrige 1:32er-Runde für die Pole. Die Ducati funktionieren bei Hitze besser als die anderen Motorräder. Es schaut trotzdem so aus, als wären wir siegfähig. Mein Ziel ist, dreimal zu gewinnen.»

So herausragend Razgatlioglu auf der M1000RR ist, soviel geben seine Markenkollegen zu denken: Michael van der Mark wurde mit 1 sec Rückstand 12., die Bonovo-Piloten Scott Redding und Garrett Gerloff strandeten im 24-Mann-Feld mit 1,3 und 1,5 sec Rückstand auf den Rängen 19 und 20.

«Mickey wird besser», brach Toprak für seinen ROKiT-Teamkollegen eine Lanze. «Er hatte schwere Verletzungen und wird jedes Rennwochenende stärker. Was bei Bonovo im Team oder den Fahrern das Problem ist, weiß ich nicht. Ich bin an der Spitze, ich verstehe nicht, was deren Schwierigkeit ist. Garrett ist auf der BMW normal stark, dieses Jahr sieht er aber etwas verloren aus. Ich hoffe, er kommt zurück. Das Gleiche hoffe ich für Scott.»