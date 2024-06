Misano, FP2: Trotz Sturz bleiben Toprak und BMW vorn

Den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 auf dem Misano World Circuit beendete BMW-Star Toprak Razgatlioglu auf Platz 1, daran änderte auch ein Sturz im FP2 nichts. Nicolò Bulega (Ducati) sein stärkster Verfolger.

Nach fast zwei Monaten geht die Superbike-WM 2024 auf dem Misano World Circuit weiter und zumindest dem Wetter hat die lange Pause gutgetan. Statt Kälte und Regen wie in Assen wird die seriennahe Weltmeisterschaft an diesem Wochenende von sommerlichen Bedingungen verwöhnt.

Im ersten Training am Vormittag sorgte BMW-Star Toprak Razgatlioglu in 1:33,448 min für eine deutliche Bestzeit mit 0,560 sec Vorsprung auf den zweitplatzierten Alex Lowes (Kawasaki).

Pünktlich um 15 Uhr schaltete die Ampel am Ausgang der Boxengasse für das zweite Training auf Grün. Einer der ersten Piloten auf der Strecke war Philipp Öttl, der im FP1 nach einem Motorschaden nur wenige Runden gefahren hatte.

Während Gaststarter Michele Pirro (Ducati) nach sieben Minuten harmlos stürzte, brauste sein Aruba.it-Teamkollege Nicolò Bulega in 1:33,746 min als erster Teilnehmer unter 1:34 min über die Linie. Kurz darauf gab es mit Andrea Locatelli (Yamaha) einen weiteren Sturzpiloten.

Nach 15 Minuten hatten bereits neun Piloten eine schnellere Runde als im ersten Training gefahren. Als einziger Teilnehmer weilte Danilo Petrucci (Barni Ducati) noch in seiner Box.

Bei Halbzeit führte weiterhin Bulega vor Remy Gardner (Yamaha), Andrea Iannone (Ducati) und Razgatlioglu – dann leistete sich der BMW-Pilot einen seiner seltenen Stürze. Der Türke war über das Vorderrad ausgerutscht und blieb unverletzt.

Bei noch 13 min legte Bulega in 1:33,552 min die bisher schnellste Zeit im FP2 nach und vergrößerte seinen Vorsprung auf Gardner auf 0,511 sec. Auch Alvaro Bautista orientierte sich in Richtung der Top-5. Der zweifache Weltmeister lag als Fünfter jedoch deutliche 0,760 sec zurück. Erst kurz vor dem Ende setzte sich Petrucci auf seine Ducati und fuhr in 1:34,728 min sofort schneller als am Vormittag.

Im Finale fuhr Bulega in 1:33,511 min noch einmal schneller, fast zeitgleich verbesserte sich Bautista mit 0,4 sec Rückstand auf Platz 2. Entscheidende Änderungen gab es in der restlichen Zeit nicht mehr. Neun Piloten konnten sich im FP2 nicht steigern, darunter, Razgatlioglu, Jonathan Rea (Yamaha), Garrett Gerloff (BMW) und Philipp Öttl.

In der kombinierten Zeitenliste behauptet Razgatlioglu mit seiner Zeit aus dem ersten Training den ersten Platz, dicht gefolgt von Bulega. Bautista auf Platz 3. Als bester Yamaha-Pilot beendete Remy Gardner als Vierter die Freitagtraining. Mit seiner Zeit vom Vormittag rutschte Alex Lowes (Kawasaki) auf die sechste Position ab. Verbessert präsentierte sich am Nachmittag Iker Lecuona, der den ersten Trainingstag mit 0,7 sec Rückstand auf Platz 7 beendet.

Der Schweizer Dominique Aegerter (Yamaha) komplettiert die Top-10. Philipp Öttl kam nicht über Platz 22 hinaus.

Jonathan Rea konzentrierte sich in den Trainings auf Rennsimulationen und spulte viele schnelle Runden am Stück ab, die ihn in der Zeitenliste jedoch außerhalb der Top-10 auf der 14. Position zeigen.