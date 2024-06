Misano, Superpole-Race: Machtdemonstration von Toprak

Mit seinem Sieg im Superpole-Race kam BMW-Star Toprak Razgatlioglu seinem Ziel einen Schritt näher, beim Superbike-Meeting in Misano das Triple zu schaffen. Jonathan Rea (Yamaha) Achter, Álvaro Bautista (Ducati) stürzte.

Nach dem Gewinn der Superpole und des ersten Laufs in Misano galt BMW-Star Toprak Razgatlioglu naturgemäß auch als Favorit für das Superpole-Race über nur zehn Runden am Sonntagvormittag. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag. Zum Einsatz kommen in der Regel der SCQ-Qualifyer oder der weiche Rennreifen SCX.

Die Startaufstellung für den Sprint entspricht wiederum der Superpole. Neben dem schnellen Türken komplettierten Nicolò Bulega (Ducati) und Remy Gardner (Yamaha) die erste Startreihe. Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) ging von Position 5 in den Sprint, Jonathan Rea (Yamaha) als 15. Domi Aegerter und Philipp Öttl (beide Yamaha) gingen von den Startplätzen 9 und 22 ins Rennen.

Bei Rennstart um 11:00 Uhr war es bereits 27 Grad Celsius warm und die Sonne heizte den Asphalt ordentlich auf. Schnell fuhren Razgatlioglu und Bulega dem Feld davon und wechselten sich an der Führung ab. Aber in Runde 4 machte der BMW-Pilot ernst und fuhr mit einer Serie schnellster Rennrunde einen komfortablen Vorsprung auf den Italiener heraus. Nach zehn Runden kreuzte der Türke mit 2 sec Vorsprung vor Bulega als Sieger die Ziellinie.

Alex Lowes brachte sich am Start mit einer starken Reaktion hinter Razgatlioglu auf die zweite Position, musste aber bereits in der ersten Runde Bulega vorbeilassen. Anschließend hielt der Kawasaki-Pilot rundenlang Bautista in Schach. Als der Ducati-Pilot stürzte, hatte der Engländer den dritten Platz auf dem Podium sicher. Positiv auch Teamkollege Axel Bassani auf Platz 6.

Bester Yamaha-Pilot wurde Andrea Locatelli auf Platz 4. Jonathan Rea schaffte es auf Platz 8 und erreichte damit für Lauf 2 eine deutlich bessere Startposition. Am Hinterrad des Rekordweltmeisters sicherte sich Danilo Petrucci den letzten Punkt.

Honda erreichte mit Iker Lecuona als Siebter ein unerwartet gutes Ergebnis. Der Spanier kämpfte die meiste Zeit mit Bassani um Platz 6. Der Rückstand von 12 sec auf den Sieger ist dennoch bedenklich.

Dominique Aegerter (Yamaha) kreuzte auf Position 10 die Ziellinie, nachdem er in der ersten Runde auf Platz 20 zurückgefallen war. Philipp Öttl (Yamaha) wurde 19.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Alex Lowes und Bulega in die erste Kurve. Bautista auf 4, Rea auf 10. Aegerter 12 und Öttl 20.



Runde 1: Bulega kassiert in einer Runde Lowes und Razgatlioglu. Lowes behauptet sich auf Platz 3. Öttl 19, Aegerter auf 20 zurückgefallen.



Runde 2: Bulega vor Razgatlioglu, der 1:32,913 min fährt. Iker Lecuona (Honda) vor Rea auf Platz 8. Sturz Sam Lowes (Ducati) und später Garrett Gerloff (BMW) und Remy Gardner (BMW).



Runde 3: Erstaunlich – Lowes (3.) setzt sich von Bautista ab (4.)! Aegerter wieder vor auf Platz 15.



Runde 4: Razgatlioglu hat sich in 1:32,776 min Bulega geschnappt und fährt gleich einige Meter Vorsprung heraus. Locatelli beste Yamaha auf Platz 5.



Runde 5: Razgatlioglu (1.) zieht Bulega mit einer 1:32,687 min weiter davon. Sturz Bautista! Rea (9.) hat Petrucci im Nacken. Aegerter auf 13.



Runde 6: Bulega (2.) 0,6 sec hinter Razgatlioglu. Rinaldi, Aegerter, van der Mark und Vierge kämpfen um Platz 10. Öttl auf 18.



Runde 7: Razgatlioglu schon 1 sec vor Bulega. Bassani und Lecuona kämpfen um Platz 6.



Runde 8: Lowes ist sicher auf Platz 3, ebenfalls Locatelli auf 4. Iannone ist Fünfter.



Runde 9: Razgatlioglu führt um 1,5 sec. Rea (8.) kann Petrucci nicht abschütteln. Aegerter Zehnter.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt souverän vor Bulega und Lowes.