Misano, Lauf 1: Razgatlioglu (BMW) mit Sieg WM-Leader

Mit einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich BMW-Star Toprak Razgatlioglu beim Superbike-Meeting in Misano den Sieg im ersten Lauf. Das Ducati-Duo Nicolò Bulega und Álvaro Bautista war chancenlos.

Im Qualifying hatte sich Toprak Razgatlioglu mit der Rekordzeit von 1:32,320 min erste Pole-Position von BMW in Misano gesichert. Die erste Startreihe komplettierten Nicolò Bulega (Ducati) und Remy Gardner (Yamaha). Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) betrieb als Fünfter, was man von Startplatz 15 von Jonathan Rea (Yamaha) nicht behaupten konnte. Domi Aegerter und Philipp Öttl (beide Yamaha) gingen von den Startplätzen 9 und 22 in das erste Rennen.



Es war klar: Bei ihren Heimrennen würden die italienischen Piloten besonders engagiert zu Werke gehen, egal, um welche Position sie kämpfen würden!

Das Wetter bei Rennstart um 14 Uhr war traumhaft sommerlich. Die höheren Asphalttemperaturen wurden hinsichtlich der Reifen jedoch nicht von allen Piloten begrüßt.



Gardner gewann den Start und führte das Rennen die ersten drei Runden an, doch mit zunehmender Renndauer bekam der Australier Probleme und fiel bis auf Rang 6 zurück.

Danach übernahm Razgatlioglu das Kommando und der BMW-Pilot ließ mit schnellen Rundenzeiten keinen Zweifel daran aufkommen, dass er dieses Rennen gewinnen will. Der 28-Jährige fuhr ein Polster von 2 sec heraus und hielt den starken Bulega bis zur Ziellinie in Schach. Mit 3,2 sec Rückstand erreichte Bautista als Dritter das Ziel.



Durch diesen Ausgang hat der BMW-Pilot die Führung der Gesamtwertung übernommen!

Bester Yamaha-Pilot wurde Andrea Locatelli auf Platz 4. Ein Desaster erlebte Rekordweltmeister Jonathan Rea – der Nordire stürzte bereits in der ersten Runde und ließ sich anschließend im Medical-Center behandeln.



Kawasaki erreichte mit Alex Lowes einen feinen fünften Platz. Teamkollege Axel Bassani zeigte seine bisher beste Performance mit der ZX-10RR, erreichte als Elfter aber nicht sein bestes Finish.

Ein tapferes Rennen fuhr Danilo Petrucci. Mit Schmerzen in der rechten Schulter kämpfend, kreuzte der Italiener mit seiner Barni Ducati als Neunter nur 1,6 sec hinter Michael van der Mark mit der zweitbesten BMW die Ziellinie. Auf Honda-Pilot Iker Lecuona (10.) mit der besten Honda hatte Petrucci 3,3 sec Vorsprung!



Dominique Aegerter hatte keinen guten Start und hing im Mittelfeld fest. Bei Rennmitte erlitt seine Yamaha einen Motorschaden. Philipp Öttl profitierte im Rennen lediglich von Ausfällen und kam als 17. in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Gardner vor Razgatlioglu und Bautista in die erste Kurve. Dann Bulega, Locatelli und Lowes. Aegerter auf 14, Rea auf 16.



Runde 1: Gardner führt weiter vor Razgatlioglu und Bautista. Bulega mit kleinem Rückstand. Sturz Xavi Vierge und später auch Rea.



Runde 2: Gardner in 1:34,083 min um 0,4 sec vor Razgatlioglu. Bulega und Locatelli kämpfen um Platz 4. Aegerter auf 15, Öttl auf 20.



Runde 3: Razgatlioglu (2.) am Hinterrad von Gardner. Bautista (3.) eine Sekunde zurück. Alex Lowes (Kawasaki) Sechster mit 2 sec Rückstand.



Runde 4: Razgatlioglu schlüpft innen an Gardner vorbei in Führung. Bulega (4.) setzt Bautista unter Druck.



Runde 5: Razgatlioglu hat sich ein Polster von 0,7 sec erarbeitet und kann frei fahren. Die Top-9 innerhalb 5 sec.



Runde 6: Bautista kommt in Schwung und übernimmt Platz 2 von Gardner und auch Bulega kommt am Australier vorbei.



Runde 7: Razgatlioglu (1.) distanziert das Ducati-Duo hinter ihm um 1,8 sec! Lecuona auf Platz 13.



Runde 8: Bulega ist neuer Zweiter. Gardner, Locatelli und Lowes kämpfen um Platz 4. Iannone Siebter.



Runde 9: Bulega 0,4 sec schneller als der BMW-Pilot. Van der Mark und Bassani kämpfen um Platz 9. Aegerter 14.



Runde 10: Razgatlioglu weiter um 1,8 sec vorn. Locatelli findet eine Lücke bei Gardner und übernimmt Platz 4. Mackenzie gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 11: Keine direkten Positionskämpfe in den Top-5. Gardner verliert eine weitere Position an Alex Lowes.



Runde 12: Pech für Aegerter – Motorschaden. Öttl auf Platz 18



Runde 13: Bautista (+ 3 sec) schneller als die Top-2. Lecuona ist Zwölfter.



Runde 14: Razgatlioglu 2 sec vor Bulega und 3 sec vor Bautista. Petrucci schlägt sich wacker auf Platz 10.



Runde 15: Van der Mark sicher auf Platz 8. Sturz Sam Lowes.



Runde 16: Bassani (Kawasaki) und Lecuona kämpfen um Platz 10, ansonsten keine direkten Kämpfe.



Runde 17: Razgatlioglu führt 1,8 sec vor Bulega und 4 sec vor Bautista.



Runde 18: Lecuona vorbei an Bassani auf Platz 10 – vorausgegangen waren mehrere harte gegenseitige Manöver. Öttl auf 17.



Runde 19: Die Rundenzeiten nähern sich den 1:35 min und der Vorsprung von Razgatlioglu wächst auf 2,5 sec.



Runde 20: Die Position in den Top-10 sind bezogen. Sturz Rabat



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Bautista.