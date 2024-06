WM-Leader Razgatlioglu: «Könnte mehr Vorsprung haben» 15.06.2024 - 16:43 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu und BMW feierten den vierten Saisonsieg

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren führt BMW in der Superbike-WM wieder die Fahrerwertung an. Toprak Razgatlioglu gelang im ersten Rennen in Misano der vierte Saisonsieg, womit er einen Freudentaumel auslöste.