Superbike-WM in Portimão: Vier Tage Gaudi mit BMW

Der Superbike-Event in Portimão ist mit einem ungewöhnlichen Zeitplan ein Experiment. Dazu bietet BMW Motorrad ein umfassendes VIP-Paket, bei dem kaum Wünsche offen bleiben.

Der SBK-Event in Portimão wurde für 2024 überraschend auf das Wochenende 9.–11. August datiert. Weil es dann an der Algarve in Portugal sehr heiß ist, werden die Superbike-Rennen vier Stunden später als normalerweise gestartet. Statt die beiden Hauptrennen um 14 Uhr abzuhalten, finden sie am frühen Abend um 18 Uhr statt. Wegen der einstündigen Zeitverschiebung zu Mitteleuropa ist es hierzulande dann 19 Uhr.

Veredelt wird das attraktive Superbike-Wochenende in Portimão durch ein VIP-Paket von ROKiT BMW. Denn bevor oder danach die Ticketinhaber zwei Tage an der Rennstrecke verbringen, wird eine zweitägige Enduro-Tour durch die malerische Landschaft organisiert.

Das Paket beinhaltet somit: Eintrittskarten für die Veranstaltung mit Zugang zum Fahrerlager, Pit Walk-Armbänder, Zugang zur Boxengasse für Fotos und Autogramme sowie einer VIP-Tour durch die BMW Motorrad-Box. Ein Treffen mit den BMW-Fahrern Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark ist ebenso inbegriffen wie die kulinarische Versorgung den ganzen Tag über.

Das Enduro-Abenteuer wird von ‹Portugal Enduros› organisiert. Die Route führt hinauf zum Montes de Alvor auf Offroad-Routen. Die Tracks werden die Möglichkeit bieten, das Gelände zu erkundschaften – übrigens mit Motorrädern von KTM. Ausrüstung wird gestellt. Auch hier ist die Versorgung mit Speisen und Getränken inklusive.

Das alles hat seinen Preis: 950 Euro werden für dieses besondere Event aufgerufen, allerdings ohne Übernachtung.

Möglich ist die Buchung vom 8. bis 11. August sowie vom 10. bis 13. August. Die Superbike-Tage sind grundsätzlich am 10. und 11. August und die Enduro-Tage entsprechend davor oder danach.