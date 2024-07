Reifenschäden befürchtet: Nur harte Reifen in Most

In Most gibt es nur harte Reifen

Für das Superbike-Meeting in Most streicht Einheitsreifenlieferant Pirelli das verfügbare Sortiment zusammen. Auf den Qualifyer und weiche Rennreifen müssen die Superbike-Piloten verzichten.

Bereits zum vierten Mal gastiert die Superbike-WM am kommenden Wochenende auf dem Autodrom Most. Die Strecke unweit zur deutschen Grenze hat sich seit ihrem Debüt gemausert und viel Geld in die Hand genommen, um den Anforderungen der seriennahen Weltmeisterschaft gerecht zu werden.

Nachdem auf der 4,2 km lange Rennstrecke über die Jahre verschiedene Asphaltsorten verbaut waren, wurde sie im vergangenen Jahr komplett neu asphaltiert und in vielen Bereichen die Sicherheit erhöht. Unverändert ist das Layout, das Reifenausrüster Pirelli weiterhin Sorgen bereitet.

Bereits 2022 wurde aus Sicherheitsgründen auf den Einsatz eines Qualifyers verzichtet. Stattdessen wurde der weiche Rennreifen SCX für die Superpole angeboten. Im vergangenen Jahr wurde sogar dieser aus dem Sortiment genommen. Und so wird es auch am kommenden Wochenende sein: Ausschließlich die härteren Varianten bringt der italienische Reifenhersteller nach Most.

Für den Einsatz in Rennen sieht Pirelli auf der tschechischen Piste zwei Versionen der SC1-Gummimischung vor, für Superpole den SC0, der ansonsten üblicherweise in den langen Rennen verwendet wird.

«Die Strecke von Most mit ihrem klassischen, schnellen Layout ist bekannt dafür, dass sie spektakuläre Rennen bietet, aber sie ist auch eine der anspruchsvollsten der Saison für die Reifen. Zusammen mit Phillip Island ist es eine der Strecken, auf denen wir die Zuteilung auf Kombinationen mit haltbaren Lösungen verlagern, die einen größeren Schutz vor Verschleiß bieten», erklärte Rennchef Giorgio Barbier. «Dieser Logik folgend werden wir in der Superbike-Kategorie für die Hinterreifen neben dem Standard-SC1 auch den neu entwickelten SC1 in der Spezifikation D0286 einführen. Diese Lösung verfügt über die gleiche Mischung wie der Standardreifen, hat aber eine andere Struktur und wurde mit dem Ziel entwickelt, ein sehr konstantes Verhalten über die Renndistanz zu bieten und gleichzeitig ein hervorragendes Handling zu gewährleisten. Für das Qualifying und das Superpole-Rennen wird anstelle des normalerweise zugewiesenen SCQ der Standard SC0 verwendet.»

Auch für die Supersport-WM gilt ein reduziertes Angebot, in der der weichste Reifen SCX ebenfalls nicht verfügbar ist.