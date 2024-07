Keine Pause: Wann was bei der SBK-WM in Most passiert

Im Vergleich zum Superbike-Meeting in Donington ist der Zeitplan für das bevorstehende Rennwochenende in Most übersichtlich. Welche Serien auf der tschechischen Piste dabei sind und wann was passiert.

Sechs Serien waren am vergangenen Wochenende beim fünften Saisonmeeting der seriennahen Weltmeisterschaft am Start, mit der Superbike- und Supersport-WM sind nur zwei davon auch in Most vom 19. bis 21. Juli dabei. In Tschechien ist auch die 300er-Weltmeisterschaft mit von der Partie, die zuletzt in Donington Park fehlte. Die Saison der neuen Frauen-WM geht erst in Portimão vom 9. bis 11. August weiter.

Bei drei Rennserien kommt der Standard-Zeitplan der Superbike-WM zur Anwendung. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Samstag in der Superpole der Supersport-WM 300 um 9:40 Uhr, gefolgt von den Qualifyings der Supersport- und Superbike-WM. Die beiden Hauptrennen Top-Kategorie finden am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr statt.

Wie in Assen reisen traditionell auch viele deutschsprachige Superbike-Fans nach Most. Durch die Nähe zur Grenze zu Sachsen ist die tschechische Piste gut erreichbar.