Rückkehr zu MIE Honda: Tati Mercado ersetzt Norrodin

Das Honda-Team Petronas MIE muss beim Superbike-Meeting in Most nicht nur auf die Dienste von Tarran Mackenzie verzichten, sondern benötigt auch einen Ersatz für Rookie Adam Norrodin.

Adam Norrodin stürzte beim Meeting in Donington Park im zweiten Rennen und schien sich dabei lediglich eine Schürfwunde am rechten Unterarm zugezogen zu haben. Doch nach einer Weile klagte der Malaysier über Unwohlsein und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Offenbar hatte sich der Superbike-Rookie eine Gehirnerschütterung zugezogen, weswegen er für das anstehende Rennwochenende in Most Startverbot erhielt.

So benötigte Petronas-Teamchefin Midori Moriwaki nicht nur einen Ersatz für den ebenfalls rennuntauglichen Tarran Mackenzie, der durch Hayden Gillim ersetzt wird. Um Norrodin zu ersetzen, einigte sich die Japaner mit Leandro Mercado.

Der Argentinier fuhr bereits 2021 und 2022 für das MIE-Team, flüchtete dann aber frustriert in die IDM Superbike, wo er in diesem Jahr für das Kawasaki Weber am Start steht. Außerdem bestreitet der 32-Jährige die Endurance-WM mit Honda.

«Es wird gut sein, wieder im Superbike-Paddock zu sein, und das mit einem Team, das ich bereits kenne. Glücklicherweise konnte ich an diesem Wochenende fahren, da ich beim Suzuka 8h nicht dabei bin», sagte Mercado. «Ich gehe nicht mit besonderen Erwartungen in das Wochenende, aber ich möchte mich von Session zu Session verbessern. Ich werde mein Bestes geben, um meine Erfahrung zu nutzen und dem Team mehr nützliche Daten zu liefern.»

Norrodin ist der einzige Stammfahrer der Superbike-WM 2024, der in den bisher 15 Rennen nicht eine Platzierung in den Punkten erreichen konnte.