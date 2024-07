MIE Honda: Mackenzie verletzt, Norrodin überfordert

Das Superbike-Team Petronas Honda feiert jeden WM-Punkt wie einen Sieg, nicht aber in Donington. Sein Heimrennen war für Tarran Mackenzie nach wenigen Kurven vorbei. Teamkollege Adam Norrodin ging ebenfalls leer aus.

Petronas MIE Racing ist das zweite Honda-Team in der Superbike-WM 2024. Seit Jahren dümpelt das von Midori Moriwaki geführte Team am Ende des Feldes. Dies ist größtenteils auf die nicht konkurrenzfähige CBR1000RR-R zurückzuführen, aber auch weil die Japanerin die Supersport-Piloten des vergangenen Jahres in die Top-Kategorie beförderte. Tarran Mackenzie verfügt zwar über Erfahrung mit Yamaha aus der Britischen Superbike-Serie, dort allerdings ohne elektronische Fahrhilfen. Für Adam Norrodin ist dagegen alles neu.

Beim Meeting in Donington Park am vergangenen Wochenende hoffte man vergeblich auf eine starke Vorstellung von Lokalmatador Mackenzie. In der Superpole-Qualifikation bildeten jedoch beide Piloten auf den Positionen 22 und 23 das Schlusslicht. Während der Engländer mit einer Zeit von 1:26,815 min immerhin den Anschluss an das Feld wahrte, verlor Norrodin bereits auf seinen Teamkollegen 1,5 sec – auf Polesetter Toprak Razgatlioglu büßte der 26-Jährige fast vier Sekunden ein.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding und Sam Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes und Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone und Axel Bassani © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu, Alex Lowes © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Im ersten Rennen machte Mackenzie einige Positionen in den ersten Kurven gut, stürzte jedoch ausgangs von Kurve 7 per Highsider und blieb zunächst regungslos liegen. Eine Runde später war der Streckenabschnitt bereits wieder freigegeben. Der BSB-Champion von 2021 wurde im Medical Center untersucht und erhielt für das restliche Wochenende Startverbot. «Nicht das, was ich mir für mein Heimrennen gewünscht habe», stöhnte der 28-Jährige. «Ich habe mir den Kopf angeschlagen und die Ärzte haben gesagt, dass ich nicht fahren darf. Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich keines der drei Rennen beenden konnte. Hoffentlich kann ich bald wieder auf dem Motorrad sitzen.»

In der Gesamtwertung holte Mackenzie bisher 7 Punkte, alle bei schwierigen Wetterbedingungen in Assen. Immerhin: Damit liegt er aktuell vor Philipp Öttl (Yamaha) und Tito Rabat (Kawasaki), welche deutlich leistungsschwächere Superbike-Versionen ihrer Hersteller zur Verfügung haben.

Norrodin wurde im Samstagsrennen Letzter. Er wurde beinahe überrundet und verlor 26 sec auf Sam Lowes (Ducati), der im Rennen gestürzt war und das Rennen fortsetzte. Am Sonntag wurde Norrodin im Superpole-Rennen erneut Letzter, im zweiten Hauptrennen versenkte er sein Motorrad im Kiesbett. «Wir hatten versucht, im Warm-up etwas zu ändern, aber das hat nicht funktioniert», erklärte der Pechvogel. «Ich hatte das Gefühl, dass wir danach im Superpole-Race einen guten Schritt gemacht haben, aber im zweiten Lauf merkte ich sofort, dass ich nicht viel Grip hatte. Ich versuchte zu pushen, verlor aber immer wieder fast die Front und stürzte schließlich aus dem Rennen.»

Der überforderte Malaysier ist der einzige Stammfahrer, der keinen Punkt in der laufenden Saison sammeln konnte.