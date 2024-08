Danilo Petrucci (Ducati): Nur Razgatlioglu war besser

In zwei Rennen auf dem Podium, einmal bester Ducati-Pilot und immer in den Top-5 – für Danilo Petrucci war das Superbike-Meeting in Portimão ein großer Erfolg, auch wenn er es selbst anders sieht.

Für viele ist Danilo Petrucci einer der wahren Helden des siebten Saisonmeetings der Superbike-WM 2024. Der Italiener, der nach seinem Motocross-Sturz am 11. April noch immer an den Nachwirkungen leidet, fuhr in der Superpole als einziger Ducati-Pilot in die erste Startreihe und erkämpfte sich auch im ersten Lauf den dritten Platz. Nur Dominator Toprak Razgatlioglu (BMW) und Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) waren schneller.

Am Sonntag ging es für den 33-Jährigen im Superpole-Race als Zweiter noch eine Stufe höher. «Trotz des guten Ergebnisses im Superpole-Race wurde mir klar, dass uns Toprak einen Schritt voraus ist – im Sprint hat er uns sein wahres Potenzial gezeigt», sagte Petrucci anerkennend. «Aber ich war zuversichtlich, dass ich auch im zweiten Lauf um eine Platzierung auf dem Podest kämpfen kann.»

Aber im letzten Rennen tat sich Petrucci schwer und kämpfte in einer Gruppe mit Andrea Iannone, Jonathan Rea und Michael van der Mark um den vierten Platz – und wurde Fünfter. «Der Wind war viel stärker, was für mich grundsätzlich ein Problem ist – nicht nur wegen meiner Größe, sondern auch weil ich das Motorrad über Hinterrad fahre und die Front recht hoch ist», erklärte der Haudegen. «Gerade die letzte Kurve machte mir Schwierigkeiten. Bei Rennbeginn war es noch okay, aber als ich mit van der Mark kämpfte, überholte er mich jedes Mal auf der Geraden. Dadurch haben wir den Kontakt zur vorderen Gruppe und später auch zu Iannonne verloren. Mein Bike war aber wirklich schwer zu kontrollieren und wir hatten auch nicht den Speed für das Podium. Vom fünften Platz bin ich enttäuscht, wobei ich mich vor gar nicht langer Zeit darüber gefreut hätte. Immerhin waren wir in Portimão immer in den Top-5.»

In Addition aller Ergebnisse holte Petrucci in Portimão 36 WM-Punkte, zwei mehr als Alex Lowes (Kawasaki) und Nicolò Bulega (Ducati). Nur Dreifach-Sieger Razgatlioglu trohnt mit der Idealpunktzahl von 62 über allen.



«Eigentlich sollte ich mit dem Wochenende glücklich sein», räumte der Barni-Pilot ein. «Ich bin es aber nicht – ich wollte es in die Top-3 schaffen. Allerdings muss ich zufrieden sein, denn wir haben es zweimal aufs Podest geschafft und viele Punkte gesammelt – und in der Gesamtwertung fehlt mir nicht viel auf den Fünften. Trotzdem wollte ich mehr.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Iannone, Rea, Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Locatelli und Aegerter © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Lowes und Van der Mark © Gold & Goose Rea und Vierge © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Bulega und Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu und Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Van der Mark © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen Zurück Weiter

In der Gesamtwertung belegt Petrucci als bester Privatier mit 147 Punkten den sechsten WM-Rang. Auf Platz 5 von Andrea Locatelli (Yamaha) fehlen ihm nur acht Punkte.