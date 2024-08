Portimão, Lauf 2: Toprak und BMW bezwingen Ducati

Der zweite Lauf in Portimão war das wahrscheinlich bisher beste Rennen der Superbike-WM 2024. Während Toprak Razgatlioglu (BMW) mit ganzer Willenskraft seine Siegesserie fortsetzte, stürzte Álvaro Bautista (Ducati).

Als Höhepunkt des siebten Saisonmeetings fand das zweite Rennen der Superbike-Kategorie als letztes statt. Bei Rennstart um 18 Uhr Ortszeit wurden die Schatten allmählich länger und die größte Hitze war überstanden. Das Thermometer zeigte angenehme 26 Grad Celsius und auch der Asphalt war mit 35 Grad nicht mehr so heiß.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs hatte sich durch das Superpole-Race nur leicht geändert. Von der Pole startete zum dritten Mal Toprak Razgatlioglu (BMW). Neben dem WM-Leader Danilo Petrucci (2.) und Alex Lowes (Kawasaki), die lediglich die Plätze tauschten. Dominique Aegerter rückte um zwei Positionen auf Platz 8 nach vorn. Bei Philipp Öttl blieb es bei Startplatz 20.

In den ersten Runden sahen die 48.977 Zuschauer von allen Protagonisten fantastisches Racing. Die BMW-Piloten Razgatlioglu und Michael van der Mark lieferten sich mit den Ducati-Assen Petrucci, Nicolò Bulega und Álvaro Bautista sowie mit Kawasaki-Aushängeschild Lowes packende Positionskämpfe am Limit. Nach sieben Runden sortierte sich das Feld und es wurde etwas ruhiger, es blieb aber extrem spannend.

Razgatlioglu hatte nach einem Kontakt mit der Kawasaki von Lowes den linken Flügel eingebüßt, doch der BMW-Pilot führte bei Halbzeit das Rennen an. Aber Bautista wurde stärker und stellte den 27-Jährigen. Nach mehreren gegenseitigen Überholmanövern stürzte der Spanier auf der Bremse.

Doch die Stelle des zweifachen Weltmeisters übernahm nahtlos dessen Teamkollege Bulega, der den Türken bis zur Ziellinie weiter unter Druck setzte. Aber Razgatlioglu machte keinen Fehler und verhinderte jeden Überholversuch. Nach 20 Runden kreuzte der BMW-Star mit 0,035 sec Vorsprung auf den Ducati-Piloten als Sieger die Ziellinie – es war sein 13. Sieg in Serie!

Als Dritter erreichte Lowes erneut eine Podestplatzierung, die den Kawasaki-Piloten in der Gesamtwertung bis auf zehn Punkte an Bautista heranbringt. Die Top-5 komplettieren die Ducati-Privatiers Andrea Iannone und Danilo Petrucci.

Sechster, und damit bester Yamaha-Pilot, wurde Jonathan Rea. Ein erneut starkes Rennen fuhr Xavi Vierge, der die beste Honda auf Platz 9 ins Ziel brachte.

Dominique Aegerter wurde Zehnter, Philipp Öttl kam auf der 21. Position ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Petrucci, van der Mark, Bulega und Lowes in die erste Kurve. Petrucci verbremst sich und fällt auf Platz 4 zurück.



Runde 1: Razgatlioglu führt vor Lowes und van der Mark. Bautista Achter, Rea Zehnter, Aegerter auf 13 und Öttl auf 21.



Runde 2: Toprak verpasst die Linie und Lowes übernimmt die Führung. Van der Mark in 1:41,346 min ebenfalls vorbei an Razgatlioglu auf Platz 2.



Runde 3: Van der Mark führt vor Lowes, Razgatlioglu und Bulega. Bautista in 1:41,250 min jetzt Fünfter. Rea hinter Petrucci und Vierge auf Platz 9.



Runde 4: An der Spitze geht es weiter munter zu. Auf der Geraden kann auch Lowes überholen und ist in 1:41,051 min um 0,6 sec vor van der Mark und Razgatlioglu.



Runde 5: Razgatlioglu (2.) in 1:40,782 min am Hinterrad von Lowes. Vierge und Rea kämpfen beherzt um Platz 8. Aegerter auf 13. Öttl am Ende des Feldes.



Runde 6: Razgatlioglu überholt Lowes und führt das Rennen an. Bautista hat sich auf Platz 3 nach vorn gearbeitet und muss eine Lücke von einer Sekunde zufahren. Sturz Hafizh Syahrin (Ducati).



Runde 7: Lowes verpasst die Linie und verliert 0,8 sec., bleibt aber vor Bautista auf Platz 2.



Runde 8: Razgatlioglu 1 sec vor Bautista, der am Ende der Geraden Lowes ausbremste. Bulega (4.) und Iannone (5.) vorbei an van der Mark (6.).Rea auf Platz 8.



Runde 9: Bautista (2.) 1,1 sec hinter Bautista. Bulega (4.) holt zu Lowes (3.) auf. Aegerter (12.) kämpft mit Vierge, Bassani, Redding und Locatelli um Platz 9,



Runde 10: Bei Halbzeit führt Razgatlioglu um 1,2 sec vor Bautista und 2 sec vor Bulega.



Runde 11: Bautista verkürzt auf unter einer Sekunde. Van der Mark und Petrucci kämpfen um Platz 6.



Runde 12: Bautista fährt in 1:40,753 min um 0,4 sec schneller als Razgatlioglu und auch Bulega (3.) holt zum Türken auf!



Runde 13: Razgatlioglu nur noch 0,4 sec vor Bautista.



Runde 14: Bautista hat Razgatlioglu gestellt. Lowes belegt sicher Platz 4. Van der Mark, Petrucci und Rea kämpfen um Platz 6. Aegerter Zehnter.



Runde 15: Bautista auf der Linie vorn, aber beim folgenden Bremspunkt ist es Razgatlioglu, der später und härter auf der Bremse ist.



Runde 16: Im Positionskampf stürzt Bautista, aber jetzt ist Bulega an Razgatlioglu dran. Der Italiener fackelt nicht lange und schnappt sich die Führung – aber Toprak kontert wie zuvor gegen Bautista.



Runde 17: Razgatlioglu und Bulega mit identischen Rundenzeiten. Lowes sicher auf Platz 3. Bautista hetzt dem Feld auf Position 19 hinterher.



Runde 18: Petrucci, van der Mark und Rea kämpfen weiter um Platz 5. Aegerter fällt hinter Vierge und Gerloff auf Platz 10 zurück.



Runde 19: Razgatlioglu und Bulega 4,8 sec vor Lowes.



Letzte Runde: Razgatlioglu blockiert jede Überholmöglichkeit und holt sich den dritten Sieg. Bulega Zweiter, Lowes Dritter. Rea wird Sechster. Vierge auf Platz 9. Aegerter Zehnter, Öttl 21.